Рябошапка о назначении главы САП: У Зеленского, наверное, есть другие риски, которые для него больше, нежели просто обмануть Байдена

У Зеленского (слева), видимо, есть значительно большие риски, из-за которых он не может исполнить обещание, данное Байдену (справа), считает Рябошапка Фото: president.gov.ua

Такое мнение 4 февраля в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" выразил генеральный прокурор Украины (в 2019–2020 годах) Руслан Рябошапка.

"У президента, видимо, есть другие риски, которые для него значительно больше, чем просто обмануть президента самой мощной страны в мире и президента страны, которая является нашим стратегическим партнером. Президента страны, фактически организовавшей международный альянс в защиту нашей страны перед лицом одной из наибольших угроз для существования нашего государства", – сказал Рябошапка.

По его мнению, дела "ПриватБанка" "являются тем сигналом, почему не назначается главный антикоррупционный прокурор".

"Те, кто может быть наказан за хищение денег вкладчиков "ПриватБанка", – они влияют на нашего президента, и президент поэтому всяческим способом делает все для того, чтобы не был назначен антикоррупционный прокурор", – отметил Рябошапка.

Его слова в эфире передачи "перевел" нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

"Зеленский больше боится [украинского бизнесмена Игоря] Коломойского, чем Байдена и украинское общество. И потому прокурор САП не назначается", – подчеркнул парламентарий.