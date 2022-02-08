Ляшко рассказал, к чему может привести одновременное заражение гриппом и COVID-19

Ляшко: Сейчас в Украине продолжается очень высокий уровень интенсивности эпидемического процесса ОРВИ Фото: Національна наукова медична бібліотека України / NSMLU / Facebook

По его словам, Центр общественного здоровья Минздрава сообщил, что на прошлой неделе ОРВИ в Украине заболело более 413 тыс. человек, 40% из которых – дети в возрасте до 17 лет.

"Также были выявлены случаи инфицирования вирусами гриппа. Эти данные свидетельствуют, что сейчас в Украине продолжается очень высокий уровень интенсивности эпидемического процесса ОРВИ. Именно поэтому нужно придерживаться противоэпидемических правил, ведь риск заболеть COVID-19, гриппом или другими ОРВИ остается высоким. Кроме этого, есть риск одновременно заболеть COVID-19 и гриппом. Оба возбудителя могут привести к пневмонии, дыхательной недостаточности и иметь длительные последствия для вашего здоровья", – заявил министр.