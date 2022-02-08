Ляшко рассказал, к чему может привести одновременное заражение гриппом и COVID-19

По его словам, Центр общественного здоровья Минздрава сообщил, что на прошлой неделе ОРВИ в Украине заболело более 413 тыс. человек, 40% из которых – дети в возрасте до 17 лет.
"Также были выявлены случаи инфицирования вирусами гриппа. Эти данные свидетельствуют, что сейчас в Украине продолжается очень высокий уровень интенсивности эпидемического процесса ОРВИ. Именно поэтому нужно придерживаться противоэпидемических правил, ведь риск заболеть COVID-19, гриппом или другими ОРВИ остается высоким. Кроме этого, есть риск одновременно заболеть COVID-19 и гриппом. Оба возбудителя могут привести к пневмонии, дыхательной недостаточности и иметь длительные последствия для вашего здоровья", – заявил министр.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 8 февраля в Украине подтвердили 4,3 млн случаев коронавируса, умерло 101,6 тыс. человек.
Первую дозу вакцины по состоянию на 8 февраля в Украине получили 15,5 млн человек, две дозы – 14,8 млн, дополнительную дозу – 20,9 тыс., бустерную – 474,2 тыс.