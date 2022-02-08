Ляшко рассказал, как будут отслеживать контактировавших с больными COVID-19 в "красных" зонах

Ляшко: Те, кто прошел полный курс вакцинации и ревакцинацию, будут считаться контактами низкого риска Фото: EPA

Он напомнил, что Минздрав сократил срок самоизоляции при COVID-19 до пяти дней.

"Также изменениями в приказ мы приоритезировали усилия по отслеживанию контактов случаев COVID-19. В условиях "красного" уровня эпидемической опасности теперь будут отслеживаться только контакты высокого риска инфицирования и тяжелых последствий заболевания", – сказал министр.

Ляшко отметил, что контактами высокого риска будут считаться члены семьи инфицированного, уязвимые по состоянию здоровья контактные лица и люди, находящиеся в закрытых помещениях с высокой степенью риска (больницы, учреждения длительного ухода).

"Те, кто прошел полный курс вакцинации и ревакцинацию, будут считаться контактами низкого риска", – заявил глава Минздрава.