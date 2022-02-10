В Украине резко увеличилась смертность от COVID-19

"За сутки 9 февраля в Украине зафиксировано 41 694 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 3486, медработников – 1101). [...] Также за прошлые сутки госпитализировано 4128 человек, летальных исходов – 280, выздоровело – 16 628 человек", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране подтвердили 38 тыс. новых случаев COVID-19 и 240 смертей.

Число умерших 9 февраля инфицированных коронавирусом является наибольшим с 28 декабря 2021 года, когда было зафиксировано 307 смертей.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 4 421 741 случай коронавирусной инфекции, скончалось 102 167 пациентов с COVID-19, выздоровело 3 729 976 человек.

По данным Минздрава, больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в среду в Одесской области (3918), наибольшая суточная смертность – в Киеве (25).

Всего за сутки 9 февраля в Украине сделали 157 551 тест на коронавирус.