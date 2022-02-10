Ляшко рассказал, будут ли в Украине вводить новый локдаун

"Локдауна не будет. Мы работаем в адаптивном карантине, предусматривающем введение "красного" уровня эпидемической опасности, при котором вводятся дополнительные ограничения для невакцинированных людей. Поэтому при наличии вакцины, при наличии свободного к ней доступа, при наличии выбора вакцин говорить о локдауне неуместно. Нужно приходить и вакцинироваться и вообще забывать о карантинных ограничениях, что уже демонстрируют ряд европейских стран. Догоняем вакцинацию до уровня хотя бы 70–80% и забываем о карантинных ограничениях", – сказал он.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 4,4 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 102,2 тыс. пациентов.

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабинет Министров продлил его до 31 марта. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

В начале 2022 года эпидемическая ситуация в Украине ухудшилась. С 24 января в "красную" зону карантина перешла Ивано-Франковская область. Ровенская область сделала это 27 января.

11 февраля в "красную" зону перейдут Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области.