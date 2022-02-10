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Украинские ученые разработали тесты на одновременное обнаружение COVID-19, гриппа, кори и других вирусов

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Ученые отметили, что новые тест-системы не только выявляют вирусы, но и прогнозируют течение заболевания
Ученые отметили, что новые тест-системы не только выявляют вирусы, но и прогнозируют течение заболевания
Фото: depositphotos.com

В Институте молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины заявили о разработке собственных тест-систем на одновременное обнаружение SARS-CoV-2, гриппа и других респираторных вирусов. Об этом 9 февраля сообщила в Facebook пресс-служба института.

Разработчики создали пять различных комбинированных тест-систем для одновременного обнаружения SARS-CoV-2, эпидемического гриппа А и В, парагриппа 1-3, респираторно-синцитиальных вирусов А и В, ортопневмовирусов, риновирусов и кори.

"Эти тест-системы позволяют не только выявить упомянутые вирусы в организме, но и прогнозировать течение болезни у пациента, ими инфицированного, в частности течение коронавирусной болезни", – сказано в сообщении.

Ученые проанализировали уровень относительной экспрессии более 20 генов врожденного иммунитета и системы свертывания крови у здоровых доноров и больных COVID-19 и предложили наборы биомаркеров для разработки комбинированной экспрессионной тест-системы.

"Эти биомаркеры позволяют с высокими показателями чувствительности, специфичности и точности диагностировать гипервоспаление, гиперкоагуляцию и лимфопению в периферических клетках крови пациентов с COVID-19", – сообщает пресс-служба.

Отмечается, что полученные результаты позволят разрабатывать комбинированные тест-системы для определения опасных патогенов человека и животных: как требующие дорогих приборов (ПЦР в реальном времени), так и для применения которых достаточно обычных термоциклеров, которые можно использовать в любой больнице. Данный подход позволяют сохранить высокую чувствительность, которую дают ПЦР-реакции, и удешевить проведение диагностики.

https://www.facebook.com/IMBGNASU/posts/3128084444175774

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Институт молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины – научно-исследовательская организация, специализирующаяся на геномике, протеомике, биоинформатике, генной инженерии и клеточной инженерии, сообщается на сайте института.

В 2020 году в институте был разработан комбинированный ПЦР-тест, который позволяет при помощи одного анализа определить наличие в организме человека сразу трех вирусов – SARS-CoV-2 (коронавируса) и штаммов А и В вируса гриппа.

Теги: грипп, ученые, исследование, НАНУ, вирус, корь, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, ОРВИ, пандемия, коронавирус
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