Украинские ученые разработали тесты на одновременное обнаружение COVID-19, гриппа, кори и других вирусов

Ученые отметили, что новые тест-системы не только выявляют вирусы, но и прогнозируют течение заболевания Фото: depositphotos.com

Разработчики создали пять различных комбинированных тест-систем для одновременного обнаружения SARS-CoV-2, эпидемического гриппа А и В, парагриппа 1-3, респираторно-синцитиальных вирусов А и В, ортопневмовирусов, риновирусов и кори.

"Эти тест-системы позволяют не только выявить упомянутые вирусы в организме, но и прогнозировать течение болезни у пациента, ими инфицированного, в частности течение коронавирусной болезни", – сказано в сообщении.

Ученые проанализировали уровень относительной экспрессии более 20 генов врожденного иммунитета и системы свертывания крови у здоровых доноров и больных COVID-19 и предложили наборы биомаркеров для разработки комбинированной экспрессионной тест-системы.

"Эти биомаркеры позволяют с высокими показателями чувствительности, специфичности и точности диагностировать гипервоспаление, гиперкоагуляцию и лимфопению в периферических клетках крови пациентов с COVID-19", – сообщает пресс-служба.

Отмечается, что полученные результаты позволят разрабатывать комбинированные тест-системы для определения опасных патогенов человека и животных: как требующие дорогих приборов (ПЦР в реальном времени), так и для применения которых достаточно обычных термоциклеров, которые можно использовать в любой больнице. Данный подход позволяют сохранить высокую чувствительность, которую дают ПЦР-реакции, и удешевить проведение диагностики.