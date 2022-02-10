Украинские ученые разработали тесты на одновременное обнаружение COVID-19, гриппа, кори и других вирусов

Разработчики создали пять различных комбинированных тест-систем для одновременного обнаружения SARS-CoV-2, эпидемического гриппа А и В, парагриппа 1-3, респираторно-синцитиальных вирусов А и В, ортопневмовирусов, риновирусов и кори.
"Эти тест-системы позволяют не только выявить упомянутые вирусы в организме, но и прогнозировать течение болезни у пациента, ими инфицированного, в частности течение коронавирусной болезни", – сказано в сообщении.
Ученые проанализировали уровень относительной экспрессии более 20 генов врожденного иммунитета и системы свертывания крови у здоровых доноров и больных COVID-19 и предложили наборы биомаркеров для разработки комбинированной экспрессионной тест-системы.
"Эти биомаркеры позволяют с высокими показателями чувствительности, специфичности и точности диагностировать гипервоспаление, гиперкоагуляцию и лимфопению в периферических клетках крови пациентов с COVID-19", – сообщает пресс-служба.
Отмечается, что полученные результаты позволят разрабатывать комбинированные тест-системы для определения опасных патогенов человека и животных: как требующие дорогих приборов (ПЦР в реальном времени), так и для применения которых достаточно обычных термоциклеров, которые можно использовать в любой больнице. Данный подход позволяют сохранить высокую чувствительность, которую дают ПЦР-реакции, и удешевить проведение диагностики.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
Институт молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины – научно-исследовательская организация, специализирующаяся на геномике, протеомике, биоинформатике, генной инженерии и клеточной инженерии, сообщается на сайте института.
В 2020 году в институте был разработан комбинированный ПЦР-тест, который позволяет при помощи одного анализа определить наличие в организме человека сразу трех вирусов – SARS-CoV-2 (коронавируса) и штаммов А и В вируса гриппа.