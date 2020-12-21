В Украине разработали тест, который одновременно определяет COVID-19 и два штамма гриппа

Проведения теста, который одновременно определяет наличие коронавируса и двух штаммов гриппа – А и В, займет около шести часов.

Украинский Институт молекулярной биологии и генетики разработал комбинированный ПЦР-тест, который позволяет в одном анализе определить наличие в организме человека сразу трех вирусов – SARS-CoV-2 (коронавирус) и штаммов А и В вируса гриппа. Об этом говорится на Facebook-странице института.

Проведение такого теста займет около шести часов. В институте подчеркивают, что, учитывая сходство симптоматики гриппа и коронавирусной болезни, такой ПЦР-тест особенно актуален сейчас, когда в Украине ожидают сезонную эпидемию гриппа.

"Новые ПЦР-тесты проверили на образцах от больных, которые были переданы нам Центром общественного здоровья в Киеве. Надеемся на заинтересованность Минздрава в комбинированном ПЦР-тесте", – отметили в организации.

Кроме того, ученые института завершают разработку еще одного теста, который позволит в процессе одного анализа определить наличие в организме человека сразу пяти вирусов, в частности риновируса и кори.