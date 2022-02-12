В Украине заразились коронавирусом 38 тыс. человек за сутки, из них 3 тыс. детей

Суточное число заболевших в Украине в последние дни колеблется в районе 40 тыс. Фото: EPA

Среди заболевших 3029 детей и 864 медработника.

Выздоровело 19 943 человека, 265 умерли, 3753 были госпитализированы.

Днем ранее, 10 февраля, за сутки выявили 41 229 новых случаев заболевания СOVID-19, 9 февраля – 41 694 новых случая заболевания, 8 февраля – 38 257 новых случаев.

За все время пандемии в Украине: заболело 4 501 182 человека, выздоровело 3 770 769 человек, летальных исходов – 102 668.

По данным Минздрава, больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в пятницу в Киеве (4229), Одесской (3670), Днепропетровской (2596) и Львовской (2351) областях.