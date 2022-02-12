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11 февраля в мире скончалось максимальное за полгода число инфицированных коронавирусом – ВОЗ

В мире подтвердили почти 405 млн случаев COVID-19
В мире подтвердили почти 405 млн случаев COVID-19
Фото: ЕРА

В мире растет суточная смертность среди инфицированных коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по состоянию на 11 февраля.

За последние 24 часа на планете скончалось 12 788 пациентов с COVID-19, что является максимальным показателем с 21 июля 2021 года, когда в мире была зафиксирована рекордная смертность (20 112 жертв за 24 часа).

Скриншот: covid19.who.int
Скриншот: covid19.who.int

С начала пандемии в мире скончалось, по данным ВОЗ, более 5,78 млн инфицированных коронавирусом.

Всего на планете подтвердили уже 404,9 млн случаев COVID-19, за последние сутки, 11 февраля, – 2,47 млн. В тройку стран с наибольшим числом инфицирований входят США (76,6 млн), Индия (42,5 млн) и Бразилия (почти 27 млн).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Резкое ухудшение эпидемиологической ситуации, которое началось в конце 2021 года, связывают с распространением более заразного штамма коронавируса "Омикрон".

Теги: ВОЗ, смертность, жертвы, Всемирная организация здравоохранения, инфекция, здравоохранение, пандемия, коронавирус, Омикрон
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