11 февраля в мире скончалось максимальное за полгода число инфицированных коронавирусом – ВОЗ

В мире подтвердили почти 405 млн случаев COVID-19 Фото: ЕРА

За последние 24 часа на планете скончалось 12 788 пациентов с COVID-19, что является максимальным показателем с 21 июля 2021 года, когда в мире была зафиксирована рекордная смертность (20 112 жертв за 24 часа).

Скриншот: covid19.who.int

С начала пандемии в мире скончалось, по данным ВОЗ, более 5,78 млн инфицированных коронавирусом.

Всего на планете подтвердили уже 404,9 млн случаев COVID-19, за последние сутки, 11 февраля, – 2,47 млн. В тройку стран с наибольшим числом инфицирований входят США (76,6 млн), Индия (42,5 млн) и Бразилия (почти 27 млн).