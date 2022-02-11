ГОРДОН
 
 
МИР

В России число новых случаев COVID-19 впервые превысило отметку в 200 тыс.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В России подтвердили уже 13,7 млн случаев COVID-19
В России подтвердили уже 13,7 млн случаев COVID-19
Фото: ЕРА

10 февраля в России подтвердили 203 949 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил специализированный портал минздрава РФ.

Это максимальный для страны показатель за сутки с начала эпидемии. Рекорды в России устанавливаются третий день подряд. В частности, 9 февраля подтвердили 197 076 новых инфицирований коронавирусом.

Скончались в России 10 февраля 722 пациента с COVID-19. Последний раз больше смертей было только 15 января (723).

Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 13,7 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло почти 339 тыс. больных.

Лидером по заболеваемости с начала эпидемии является Москва – почти 2,6 млн случаев COVID-19 и почти 40 тыс. умерших.

В статистику по стране минздрав РФ включает данные из оккупированного Россией Крыма.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 10 февраля 2022 года, по данным ВОЗ, в мире подтвердили 402 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 5,77 млн пациентов с COVID-19. По числу инфицирований коронавирусом Россия находится на шестом месте в мире.

Теги: Россия, эпидемия, Москва, статистика, рекорд, Минздрав, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Нагиев стал новым ведущим КВН вместо болеющего 80-летнего Маслякова
Нагиев стал новым ведущим КВН вместо болеющего 80-летнего Маслякова
  Нацотбор на "Евровидение 2022". Восемь песен участников, правила голосования, состав жюри и где смотреть
  Нацотбор на "Евровидение 2022". Восемь песен участников, правила голосования, состав жюри и где смотреть
Кот Кейт Бекинсейл избил ее лапой, увидев рядом с собой в маске пуделя. Видео
Кот Кейт Бекинсейл избил ее лапой, увидев рядом с собой в маске пуделя. Видео
Стинг продал права на все свои песни компании Universal Music. СМИ назвали сумму сделки
Стинг продал права на все свои песни компании Universal Music. СМИ назвали сумму сделки
  "Я была злобным карликом". Бывшая жена Позитива призналась, что ревновала мужа к своей подруге Насте Каменских
  "Я была злобным карликом". Бывшая жена Позитива призналась, что ревновала мужа к своей подруге Насте Каменских
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук назвала размер своей груди и снялась в прозрачном бюстгальтере
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук назвала размер своей груди и снялась в прозрачном бюстгальтере
"Шикарная". Джанабаева снялась на столе в плаще и сапогах
"Шикарная". Джанабаева снялась на столе в плаще и сапогах
"Ушла, поскольку больше не могла и не хотела". Хореограф Татьяна Денисова прокомментировала свое появление на СТБ после работы в РФ
"Ушла, поскольку больше не могла и не хотела". Хореограф Татьяна Денисова прокомментировала свое появление на СТБ после работы в РФ
"Жопа висяк". Звезда "Дома-2" Бузова показала, как принимает душ
"Жопа – висяк". Звезда "Дома-2" Бузова показала, как принимает душ
"Все вокруг в масках, кроме бесстрашных русских". Орбакайте показала прогулку с дочерью по Бродвею
"Все вокруг в масках, кроме бесстрашных русских". Орбакайте показала прогулку с дочерью по Бродвею
"Папуля наш". В сети показали, как выглядел отец Наташи Королевой
"Папуля наш". В сети показали, как выглядел отец Наташи Королевой
"Это чистый кайф". Жена Тигипко показала растяжку с нижнего ракурса
"Это чистый кайф". Жена Тигипко показала растяжку с нижнего ракурса
  "Я хотела бы поделиться секретом". 48-летняя Руслана рассказала, почему не стала матерью
  "Я хотела бы поделиться секретом". 48-летняя Руслана рассказала, почему не стала матерью
"Вау! Очень большая и крепкая задница!" 55-летняя Хайек показала ягодицы в мокрых плавках
"Вау! Очень большая и крепкая задница!" 55-летняя Хайек показала ягодицы в мокрых плавках
"Улыбака". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик показала лицо крупным планом
"Улыбака". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик показала лицо крупным планом
Нацотбор на "Евровидение 2022". Алина Паш прокомментировала отношения с судьей конкурса Тиной Кароль после премьеры их дуэтной песни
Нацотбор на "Евровидение 2022". Алина Паш прокомментировала отношения с судьей конкурса Тиной Кароль после премьеры их дуэтной песни
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Решение окончательное и обжалованию не подлежит". Morgenshtern эмигрировал из России на ПМЖ (239824)
2
61-летняя Богословская: У меня, естественно, были после последнего развода отношения со значительно более молодыми мужчинами (93688)
3
"Я первый раз живу с мужчиной". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару рассказала о 32-летнем бойфренде из Великобритании (49068)
4
"Ну и зачем нам твой чебурек?", "Булочки". Асмус крупным планом показала пятую точку (35622)
5
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в прозрачном плаще и призналась, что выпивает (34108)
6
35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару: Надо было рожать по молодости и по глупости. Сейчас я слишком умная, чтобы это делать (27313)
7
"Очень эротично", "Запрещенный прием – ниже пояса". Асмус снялась в ультрамини с нижнего ракурса (27304)
8
"Блестит аж сюда", "Нормальный такой Пхукет". Никитюк снялась в золотом купальнике на отдыхе за границей (19793)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS