В России число новых случаев COVID-19 впервые превысило отметку в 200 тыс.

Это максимальный для страны показатель за сутки с начала эпидемии. Рекорды в России устанавливаются третий день подряд. В частности, 9 февраля подтвердили 197 076 новых инфицирований коронавирусом.
Скончались в России 10 февраля 722 пациента с COVID-19. Последний раз больше смертей было только 15 января (723).
Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 13,7 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло почти 339 тыс. больных.
Лидером по заболеваемости с начала эпидемии является Москва – почти 2,6 млн случаев COVID-19 и почти 40 тыс. умерших.
В статистику по стране минздрав РФ включает данные из оккупированного Россией Крыма.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 10 февраля 2022 года, по данным ВОЗ, в мире подтвердили 402 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 5,77 млн пациентов с COVID-19. По числу инфицирований коронавирусом Россия находится на шестом месте в мире.