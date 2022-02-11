В России число новых случаев COVID-19 впервые превысило отметку в 200 тыс.

В России подтвердили уже 13,7 млн случаев COVID-19 Фото: ЕРА

Это максимальный для страны показатель за сутки с начала эпидемии. Рекорды в России устанавливаются третий день подряд. В частности, 9 февраля подтвердили 197 076 новых инфицирований коронавирусом.

Скончались в России 10 февраля 722 пациента с COVID-19. Последний раз больше смертей было только 15 января (723).

Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 13,7 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло почти 339 тыс. больных.

Лидером по заболеваемости с начала эпидемии является Москва – почти 2,6 млн случаев COVID-19 и почти 40 тыс. умерших.

В статистику по стране минздрав РФ включает данные из оккупированного Россией Крыма.