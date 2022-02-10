Эрдоган сообщил, что выздоровел от COVID-19

Он отметил, что в последние два дня его тесты на коронавирус были отрицательными. Президент Турции поблагодарил медиков, которые следили за течением его болезни.

Эрдоган также добавил, что у его жены Эмине – легкие симптомы заболевания.

"Я надеюсь, что ее анализы скоро окажутся отрицательными", – написал он.

E * im Emine Erdo * an Han * mefendi de hamdolsun hastal * çok hafif belirtilerle geçiriyor. * n * allah kendisinin de testlerinin k * sa süre içinde negatif ç * kmas * n * temenni ediyorum. — Recep Tayyip Erdo * an (@RTErdogan) February 10, 2022