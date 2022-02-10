Эрдоган сообщил, что выздоровел от COVID-19

Он отметил, что в последние два дня его тесты на коронавирус были отрицательными. Президент Турции поблагодарил медиков, которые следили за течением его болезни.
Эрдоган также добавил, что у его жены Эмине – легкие симптомы заболевания.
"Я надеюсь, что ее анализы скоро окажутся отрицательными", – написал он.
E * im Emine Erdo * an Han * mefendi de hamdolsun hastal * çok hafif belirtilerle geçiriyor. * n * allah kendisinin de testlerinin k * sa süre içinde negatif ç * kmas * n * temenni ediyorum.— Recep Tayyip Erdo * an (@RTErdogan) February 10, 2022
Эрдоган сообщил о заражении коронавирусом 5 февраля. По словам президента, он и его супруга "почувствовали некоторые симптомы" и сделали тест на COVID-19, который дал положительный результат. Эрдоган считает, что это был штамм "Омикрон".
3 февраля Эрдоган с супругой побывали с визитом в Киеве.
По информации американского Университета Джонса Хопкинса, число зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Турции достигло более 12,5 млн, от заболевания с начала пандемии умерло 89,5 тыс. человек.