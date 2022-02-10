В России за сутки подтвердили почти 200 тыс. новых случаев COVID-19. Это максимум с начала эпидемии

По числу инфицирований коронавирусом Россия шестая в мире Фото: ЕРА

Сутками ранее в стране также был зарегистрирован максимальный с начала эпидемии суточный прирост инфицирований коронавирусом – 183 103.

Скончался в России 9 февраля 701 пациент с COVID-19.

Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 13,5 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 338 тыс. больных.

Лидером по заболеваемости с начала эпидемии является Москва – более 2,5 млн случаев COVID-19 и почти 40 тыс. умерших.

В статистику по стране минздрав РФ включает данные из оккупированного Россией Крыма.