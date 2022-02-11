Биатлонистка Белосюк выздоровела от COVID-19 и возвращается в расположение сборной Украины на Олимпиаде 2022

"Приятные новости для украинских болельщиков пришли с XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. В расположение нашей команды из изоляционного отеля возвращается капитан женской сборной по биатлону, олимпийская чемпионка Елена Белосюк, которая сдала два отрицательных ПЦР-теста подряд и готова помочь нашей команде", – говорится в сообщении.

Как уточнили в НОК, в расположении украинской сборной со вчерашнего вечера также находится и сервисмен Иван Белосюк.