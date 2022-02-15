Ляшко: Литва передает нам вакцину Johnson & Johnson для вакцинации украинцев на КПВВ

"Сегодня у Украины есть мощная поддержка Литвы, которая передает нам вакцину Johnson & Johnson для вакцинации украинцев, в том числе с временно оккупированных территорий на пунктах пропуска. Это позволит нам оградить еще больше наших граждан от тяжелого течения коронавирусной болезни", – заявил министр.

Он отметил, что на КПВВ есть выбор вакцин и достаточное количество тестов на коронавирус.