Кулеба подтвердил, что отключение России от SWIFT не вошло в санкционный пакет ЕС и США против РФ

Кулеба: Некоторые страны не готовы были поступиться собственными интересами в связи с потенциальным отключением SWIFT. Фото: EPA

"SWIFT на сегодняшний день не является частью санкционного пакета, но это не результат давления России, а результат внутренних процессов в Евросоюзе, где некоторые страны не готовы были поступиться собственными интересами в связи с потенциальным отключением SWIFT. Будь он в этом пакете, это была бы атомная бомба, но даже без SWIFT санкционный список остается очень мощной бомбой экономического влияния на РФ", – пояснил Кулеба.

Глава МИД Украины подчеркнул, что санкции все равно будут "очень болезненными" для России и нанесут непоправимый ущерб ее экономике.

Кулеба также заявил, что Украина готова к любому сценарию развития событий. По его словам, "это не преувеличение, это вывод, который я делаю на основе полноты данных, которые есть в моем распоряжении".

Агентство Bloomberg писало 8 февраля, что некоторые страны ЕС выступают против отключения России от SWIFT, 12 февраля агентство Reuters сообщило, что обсуждение этого вопроса завершено, и отключение России от SWIFT в санкционный пакет не войдет. Предполагается, что санкции будут нацелены на крупные российские банки, в частности – на поддерживаемые государством ВТБ и "Сбербанк", и на контроль за экспортом компонентов, производимых Россией для технологического и оружейного секторов.