Пассажиры самолета SkyUp, который экстренно сел в Молдове, отправились в Украину – МИД

"Благодаря слаженной работе консулов четыре автобуса с пассажирами рейса авиакомпании SkyUp, совершившего экстренную посадку в Кишиневе, отправились в Украину", – заявил он.

Николенко добавил, что МИД готов помогать украинским авиаперевозчикам в решении проблем, возникающих в осуществлении их рейсов.

Контекст:

12 февраля на фоне российской агрессии прекратила полеты в Украину авиакомпания KLM из Нидерландов, а 13 февраля в Молдове вместо Украины совершил посадку следовавший из Португалии самолет авиакомпании SkyUp.

13 февраля народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что, по его информации, 14 февраля с 16.00 может быть закрыто воздушное пространство Украины.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил Reuters, что это "нонсенс" и "сама Украина не видит смысла" в таком закрытии.

О том, что небо над Украиной остается открытым, подтвердили 13 февраля в Министерстве инфраструктуры.

В SkyUp заявили, что вынужденная посадка рейса из Португалии в Молдове вместо Украины объясняется именно требованиями лизингодателей. "12 февраля 2022 года крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. Такое решение связано с повышенными рисками начала боевых действий. Соответственно, владельцы воздушных судов – лизингодатели – требуют скорейшего возвращения самолетов на территорию ЕС", – рассказали в SkyUp.

Глава "Украероруху" Андрей Ярмак сообщил, что Украина из-за российских учений рекомендовала авиакомпаниям избегать полетов над открытыми водами Черного моря с 14-го по 19 февраля.