Украина рекомендует авиакомпаниям не летать над частью Черного моря на следующей неделе Фото: depositphotos.com (архив)

Ярмак объяснил, что РФ на прошлой неделе опубликовала оповещение для пилотов, в котором из-за собственных учений объявила временно опасной зоной часть воздушного пространства над Черным морем с 14-го по 19 февраля.

Он напомнил, что Украина не принимала решения о закрытии своего авиапространства, но официально опубликовала аэронавигационную информацию об активации потенциально опасной зоны в воздушном пространстве над открытыми водами Черного моря – с 14-го по 19 февраля.

"Уже с завтрашнего дня авиакомпаниям рекомендовано не выполнять полеты в течение определенного промежутка времени над этой зоной и заранее планировать оптимальные маршруты с учетом текущей ситуации. Эта рекомендация не блокирует в целом полеты над Черным морем. Воздушное пространство над территорией Украины является открытым и доступным для планирования полетов", – написал он.