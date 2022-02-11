Украина обратилась в ООН из-за решения России заблокировать судоходство в двух морях

Кислица выразил решительный протест в связи с этим решением России.

"Решение РФ является частью ее гибридной войны против Украины и демонстрирует неприкрытое пренебрежение международным правом, в частности Уставом ООН, резолюцией Генеральной ассамблеи ООН и Конвенцией ООН по морскому праву", – говорится в сообщении постпредства.

В ведомстве также повторили заявление МИД Украины, отметив, что беспрецедентная площадь проведения военных маневров, которые проводит Россия, практически делает невозможным судоходство в обоих морях, что может иметь сложные экономические и социальные последствия – прежде всего для портов Украины.

Украина намерена работать совместно с партнерами – в первую очередь странами Черноморского региона – для выработки алгоритма дальнейших действий в ответ на усиление российской угрозы.