Украина обратилась в ООН из-за решения России заблокировать судоходство в двух морях

Кислица выразил решительный протест в связи с этим решением России.
"Решение РФ является частью ее гибридной войны против Украины и демонстрирует неприкрытое пренебрежение международным правом, в частности Уставом ООН, резолюцией Генеральной ассамблеи ООН и Конвенцией ООН по морскому праву", – говорится в сообщении постпредства.
В ведомстве также повторили заявление МИД Украины, отметив, что беспрецедентная площадь проведения военных маневров, которые проводит Россия, практически делает невозможным судоходство в обоих морях, что может иметь сложные экономические и социальные последствия – прежде всего для портов Украины.
Украина намерена работать совместно с партнерами – в первую очередь странами Черноморского региона – для выработки алгоритма дальнейших действий в ответ на усиление российской угрозы.
Сухопутные и морские маневры близ границ с Украиной Россия начала 8 февраля, отмечает "Русская служба BBC". Учения проходят на 15 военных полигонах в восьми российских регионах, в оккупированных грузинских регионах Абхазия и Южная Осетия и в аннексированном Крыму. "Интерфакс" отмечал, что 8 февраля шесть больших десантных кораблей Балтийского и Северного флотов РФ начали переход из Средиземного моря в Черное для участия в учениях.
9 февраля стало известно, что Россия из-за ракетных и артиллерийских стрельб перекроет значительные части акваторий Черного и Азовского морей и не оставит возможности прохода торговых судов.
Пресс-секретарь отряда морской охраны Госпогранслужбы Украины Наталья Гуменюк отметила, что перекрытие отдельных районов моря для военных учений стало практикой. "Что касается России, это практика классической гибридной войны, когда перекрывают крупные районы моря для проведения учений или занятий боевой подготовкой", – отметила Гуменюк.
В командовании Военно-морских сил Вооруженных сил Украины 10 февраля сообщили, что Россия объявила районы Азовского и Черного морей "опасными для плавания" на период с 13-го по 19 февраля "из-за учений". "Военно-морские силы ВСУ готовы к развитию любых сценариев и провокаций, к защите страны по морскому направлению", – добавили в командовании.
Министр обороны Украины Алексей Резников 10 февраля назвал перекрытие акваторий Азовского и Черного морей "для учений" "тактикой ползучей оккупации моря".
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с решением о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений.
10 февраля появилась информация, что Россия известила Украину об отмене перекрытия части акватории Азовского моря. Официально она пока не подтверждена.