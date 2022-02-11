"Есть предостережения по поводу прохода кораблей, которые везут нам уголь". Данилов прокомментировал возможную блокаду Россией портов Украины

9 февраля СМИ написали, что Россия перекроет значительные части акваторий Черного и Азовского морей и не оставит возможности прохода торговых судов Фото: depositphotos.com

11 февраля в Харькове на выездном заседании СНБО поднимался вопрос рисков для морского судоходства Украины ввиду намерений РФ перекрыть под предлогом проведения военно-морских учений районы Черного и Азовского морей, отметил Данилов.

Свои доклады по этому вопросу представили представители Службы внешней разведки и Главного управления разведки Министерства обороны, а также командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа.

"У нас на сегодняшний день есть свободный доступ ко всем портам в стране. Речь идет как об Азовском, так и о Черном море. У нас есть некоторые предостережения по поводу прохода больших кораблей Panamax, которые везут нам уголь. Но [согласно] докладу, который мы имели, на сегодня у нас таких проблем нет", – подчеркнул Данилов.

Если же проблемы с доступом кораблей к украинским портам появятся, Украина сразу будет информировать об этом своих международных партнеров, добавил секретарь СНБО.