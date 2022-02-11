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"Есть предостережения по поводу прохода кораблей, которые везут нам уголь". Данилов прокомментировал возможную блокаду Россией портов Украины

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9 февраля СМИ написали, что Россия перекроет значительные части акваторий Черного и Азовского морей и не оставит возможности прохода торговых судов
9 февраля СМИ написали, что Россия перекроет значительные части акваторий Черного и Азовского морей и не оставит возможности прохода торговых судов
Фото: depositphotos.com

В Совете нацбезопасности и обороны Украины пока не видят проблем с доступом кораблей к украинским портам в связи с российскими учениями, однако не отрицают рисков для прохождения больших судов, поставляющих уголь. Об этом на брифинге 11 февраля сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

11 февраля в Харькове на выездном заседании СНБО поднимался вопрос рисков для морского судоходства Украины ввиду намерений РФ перекрыть под предлогом проведения военно-морских учений районы Черного и Азовского морей, отметил Данилов.

Свои доклады по этому вопросу представили представители Службы внешней разведки и Главного управления разведки Министерства обороны, а также командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа. 

"У нас на сегодняшний день есть свободный доступ ко всем портам в стране. Речь идет как об Азовском, так и о Черном море. У нас есть некоторые предостережения по поводу прохода больших кораблей Panamax, которые везут нам уголь. Но [согласно] докладу, который мы имели, на сегодня у нас таких проблем нет", – подчеркнул Данилов.

Если же проблемы с доступом кораблей к украинским портам появятся, Украина сразу будет информировать об этом своих международных партнеров, добавил секретарь СНБО.

Контекст:

Сухопутные и морские маневры близ границ с Украиной Россия начала 8 февраля, отмечает "Русская служба BBC". Учения на юге России проходят на 15 военных полигонах в восьми российских регионах, а также в оккупированных грузинских регионах Абхазия и Южная Осетия. Кроме того, учения морской пехоты проходят в аннексированном Россией в 2014 году Крыму. На полуострове отрабатывается оборона побережья от десанта.

"Интерфакс" отмечает, что 8 февраля шесть больших десантных кораблей Балтийского и Северного флотов РФ начали переход из Средиземного моря в Черное для участия в учениях.

9 февраля главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко написал, что Россия из-за собственных ракетных и артиллерийских стрельб 13–19 февраля перекроет значительные части акваторий Черного и Азовского морей и впервые после аннексии Крыма не оставит возможности прохода торговых судов.

В ВМС Украины, реагируя на это, заявили, что готовы к любым сценариям.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что порты иностранных государств должны прекратить принимать российские корабли в ответ на блокирование Россией части Черного и Азовского морей.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
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