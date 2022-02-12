Более 30 российских боевых кораблей начали учения со стрельбами в Черном море – минобороны РФ

Россия начинает военно-морские учения, в которых собирается задействовать свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения Фото: mil.ru

Сообщается, что боевые корабли, катера и суда обеспечения флота в составе корабельных группировок вышли из пунктов постоянного базирования Севастополь и Новороссийск и прибыли в назначенные районы.

Учениями руководит командующий Черноморским флотом РФ адмирал Игорь Осипов.

Всего задействовано более 30 боевых кораблей разного класса из состава Черноморского и других российских флотов. Среди них – фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны.

"Целью учения является оборона морского побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил (войск) ЧФ, а также объектов экономического сектора страны, морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз условного противника", – заявили в ведомстве.

По плану учений, корабельные соединения и подразделения береговых войск, авиация флота выполнят комплекс ракетных, артиллерийских стрельб, нанесение ракетных и бомбовых ударов по морским, береговым и воздушным целям.

В сообщении отметили, что учения Черноморского флота РФ проводятся "в рамках подготовки к военно-морскому учению под общим руководством главнокомандующего военно-морским флотом", которое охватит не только акватории морей, прилегающих к российской территории, но и "оперативно важные районы мирового океана", и задействует свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения.