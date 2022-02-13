Американские дипломаты, которые остаются в Украине, переезжают работать во Львов – СМИ

Издание пишет, что решение о переезде было принято срочно в качестве ответа на изменение оценок ситуации с безопасностью. Переезд, по данным источника, происходит сегодня, 13 февраля.

"Это временное решение, команда посольства вернется в Киев, как только это позволит ситуации безопасности", – сказал сотрудник Госдепа США, который общался на условиях анонимности.

Пока в Госдепе нет оценок того, когда может возобновиться работа посольства.

"Во Львове будет работать основная команда посольства, руководители отделов", – сказал источник.

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин также временно переедет во Львов.

Собеседник подчеркнул, что здание посольства в Киеве "не останется заброшенным" – там будет работать технический персонал, в том числе для обеспечения безопасности здания.

23 января Госдеп разрешил добровольный отъезд американских штатных сотрудников посольства и приказал совершить выезд из посольства членов семей сотрудников, напомнили в дипмиссии.

12 февраля Госдепартамент приказал штатным сотрудникам посольства США, которые не занимают ключевые должности, уехать из Украины "из-за дальнейшей угрозы военных действий со стороны России". С 13 февраля предоставление консульских услуг в посольстве США в Киеве было приостановлено.

Призывы к иностранным гражданам покинуть Украину прозвучали от властей США, Японии, Нидерландов, Латвии, Эстонии, Северной Македонии, Великобритании, Израиля, Дании, Канады, Черногории и ряда других стран.