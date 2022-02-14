Все бригады первой линии обороны на Донбассе получили современное противотанковое оружие – Бутусов

По данным журналиста, риск локальных боевых действий сейчас высок именно на Донбассе.
По его словам, все бригады и батальоны на первой линии обороны на Донбассе получили противотанковые ракетные комплексы Javelin, "Стугна", "Корсар", противотанковые гранатометы NLAW и противобункерные гранатометы M141. Инструкторы прошли подготовку и обучают бойцов на позициях.
Он добавил, что современное оружие есть на каждом узле обороны и у мобильных противотанковых групп в резерве. В боевых порядках также увеличили количество советских противотанковых средств.
"Рассредоточение современного вооружения делает невозможным его уничтожение ударами по арсеналам", – отметил журналист.
Он подчеркнул, что теперь танки российских корпусов на Донбассе, включая современные Т-72Б3М 150-й мотострелковой дивизии, "никакие "мангалы" на башнях не спасут".
"На любом направлении в случае наступления российская бронетехника встретит сопротивление, серьезные потери для противника неизбежны", – добавил Бутусов.
Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.
В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.
Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.
24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.
11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации. В последующие дни их число выросло.
Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.