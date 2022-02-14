Все бригады первой линии обороны на Донбассе получили современное противотанковое оружие – Бутусов

По данным журналиста, риск локальных боевых действий сейчас высок именно на Донбассе.

По его словам, все бригады и батальоны на первой линии обороны на Донбассе получили противотанковые ракетные комплексы Javelin, "Стугна", "Корсар", противотанковые гранатометы NLAW и противобункерные гранатометы M141. Инструкторы прошли подготовку и обучают бойцов на позициях.

Он добавил, что современное оружие есть на каждом узле обороны и у мобильных противотанковых групп в резерве. В боевых порядках также увеличили количество советских противотанковых средств.

"Рассредоточение современного вооружения делает невозможным его уничтожение ударами по арсеналам", – отметил журналист.

Он подчеркнул, что теперь танки российских корпусов на Донбассе, включая современные Т-72Б3М 150-й мотострелковой дивизии, "никакие "мангалы" на башнях не спасут".

"На любом направлении в случае наступления российская бронетехника встретит сопротивление, серьезные потери для противника неизбежны", – добавил Бутусов.