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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СМИ опубликовали видео российских танков, застрявших в грязи неподалеку от границы с Украиной

Украинские волонтеры определили, что видео снято в 30 км от границы с Украиной
Украинские волонтеры определили, что видео снято в 30 км от границы с Украиной
Скриншот: 4emberlen / Twitter

Более десятка российских боевых танков застряли в грязи, предположительно, на полигоне в Ростовской области во время учений, их пытались вытащить с помощью экскаватора. Соответствующее видео опубликовал ряд СМИ.

Видео изначально было опубликовано в TikTok пользователем Александром, судя по всему – российским дальнобойщиком, но сейчас уже удалено из аккаунта. Его успел перепостить 10 февраля пользователь Twitter 4emberlen, публикующий различные видео с российской техникой из TikTok.

"А говорят, танки не буксуют, не застряют... Чуть-чуть не доехали", – комментирует за кадром голос автора.

Волонтеры InformNapalm благодаря комментариям к исходному видео и особенностям местности определили точные координаты места, где оно было снято – неподалеку от базы 150-й мотострелковой дивизии ВС РФ в Ростовской области, в 30 км от границы с Украиной. 

https://www.facebook.com/burkonews/posts/2187117004769494

Как пишет военный журналист Дилан Малясов, основатель Defense Blog, на видео, предположительно, одна из последних модификаций танка Т-72 с дополнительной динамической защитой, получившая название Т-72Б3.

Модернизация этой модели началась в 2010 году и заключалась в повышении огневой мощи танка за счет установки новой системы управления огнем; капитальном ремонте и замене их устаревших двигателей.

Новая версия Т-72Б3 оснащена броневыми листами с каждой стороны в передней части корпуса и решетчатой броней сзади для повышения защиты моторного отсека от реактивных гранатометов. 

Восстановленный и модернизированный Т-72Б3 оснащен более мощным двигателем и улучшенной системой вооружения. Кроме того, машина получила новую систему цифровой индикации прицеливания, а также телевизионную камеру заднего вида.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд странв том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

Теги: Россия, танки, военная техника, военные учения, Ростовская область, полигон, российская агрессия, InformNapalm, границы
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