СМИ опубликовали видео российских танков, застрявших в грязи неподалеку от границы с Украиной

Украинские волонтеры определили, что видео снято в 30 км от границы с Украиной Скриншот: 4emberlen / Twitter

Видео изначально было опубликовано в TikTok пользователем Александром, судя по всему – российским дальнобойщиком, но сейчас уже удалено из аккаунта. Его успел перепостить 10 февраля пользователь Twitter 4emberlen, публикующий различные видео с российской техникой из TikTok.

"А говорят, танки не буксуют, не застряют... Чуть-чуть не доехали", – комментирует за кадром голос автора.

Щось пішло трохи не за планом ;) 10.02.2022 (ймовірно Ростовська обл.) pic.twitter.com/wmj36gVMZs — 4emberlen (@4emberlen) February 10, 2022

Волонтеры InformNapalm благодаря комментариям к исходному видео и особенностям местности определили точные координаты места, где оно было снято – неподалеку от базы 150-й мотострелковой дивизии ВС РФ в Ростовской области, в 30 км от границы с Украиной.

Как пишет военный журналист Дилан Малясов, основатель Defense Blog, на видео, предположительно, одна из последних модификаций танка Т-72 с дополнительной динамической защитой, получившая название Т-72Б3.

Модернизация этой модели началась в 2010 году и заключалась в повышении огневой мощи танка за счет установки новой системы управления огнем; капитальном ремонте и замене их устаревших двигателей.

Новая версия Т-72Б3 оснащена броневыми листами с каждой стороны в передней части корпуса и решетчатой броней сзади для повышения защиты моторного отсека от реактивных гранатометов.

Восстановленный и модернизированный Т-72Б3 оснащен более мощным двигателем и улучшенной системой вооружения. Кроме того, машина получила новую систему цифровой индикации прицеливания, а также телевизионную камеру заднего вида.