Россия завезла на Донбасс горючее, вооружение и военную технику – разведка

По данным разведки, в январе военные РФ завезли железнодорожным и автомобильным транспортом в соединения и части 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов до 9 тыс. тонн горючего, несколько единиц танков и бронированных машин, самоходных артиллерийских установок, беспилотных летательных аппаратов российского производства, другое вооружение и боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов.

"Кроме того, в конце января командование оккупационных войск направило в высшие органы управления ВС РФ заявки на комплектование соединений и частей 1-го и 2-го армейских корпусов дополнительным вооружением, а также на поставку запасных частей (агрегатов) для восстановления (ремонта) военной техники", – добавили в разведке.