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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия завезла на Донбасс горючее, вооружение и военную технику – разведка

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По данным разведки, РФ доставила в ОРДЛО до 9 тыс. тонн горючего
По данным разведки, РФ доставила в ОРДЛО до 9 тыс. тонн горючего
Фото: depositphotos.com

Командование Вооруженных сил России в январе тайно завезло в ОРДЛО горючее, танки, БМП и другую технику. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

По данным разведки, в январе военные РФ завезли железнодорожным и автомобильным транспортом в соединения и части 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов до 9 тыс. тонн горючего, несколько единиц танков и бронированных машин, самоходных артиллерийских установок, беспилотных летательных аппаратов российского производства, другое вооружение и боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов.

"Кроме того, в конце января командование оккупационных войск направило в высшие органы управления ВС РФ заявки на комплектование соединений и частей 1-го и 2-го армейских корпусов дополнительным вооружением, а также на поставку запасных частей (агрегатов) для восстановления (ремонта) военной техники", – добавили в разведке.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/245599041084857

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

3 февраля 2022 года министр обороны Алексей Резников сообщил, что интенсивность провокаций со стороны оккупантов на Донбассе уменьшается: за 21 день не погиб ни один украинский воин.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Донецк, Луганск, оружие, военные, военная техника, разведка, ОРДЛО, ГУР Минобороны Украины
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