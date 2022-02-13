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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бизнесмены на чартерных рейсах улетают из Украины – "Украинская правда"

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По данным "Украинской правды", такого потока чартеров не было за последние шесть лет наблюдений
По данным "Украинской правды", такого потока чартеров не было за последние шесть лет наблюдений
Фото: depositphotos.com

На фоне сообщений о вероятном вторжении России в Украину ряд украинских бизнесменов уехали из Украины в последние дни, только 13 февраля из Киева улетело порядка 20 чартеров и частных самолетов. Об этом сообщила "Украинская правда".

По данным издания, такого потока чартеров не было за последние шесть лет наблюдений.

Среди бизнесменов, чьи самолеты покинули страну 13 февраля, издание называет Бориса Колесникова, Андрея Ставницера и Вадима Нестеренко.

Колесников сказал изданию, что его самолет улетел на техобслуживание, а сам он находится в Киеве и не намерен никуда уезжать. В пресс-службе Ставницера заявили, что бизнесмен отправился в командировку и вернется в ближайшие дни.

По данным СМИ, 30 января из Украины якобы улетел Виктор Пинчук.

12 февраля, как пишет издание, из Украины улетели Вадим Столар и Василий Хмельницкий, в пресс-службе Хмельницкого сообщили, что он вместе с командой отправился на учебу и вернется в Украину 20 февраля. Поездка была запланирована за три месяца, сообщили там и добавили, что дети бизнесмена остаются в Украине.

Также, по информации "Украинской правды", частный самолет на 50 мест заказал нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Игорь Абрамович. Источники издания говорят, что этот борт должен вывезти однопартийцев и родных нардепа в Вену.

10 февраля Украину покинули Вадим Новинский и Александр Ярославский, добавило издание.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд странв том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Александр Ярославский, Вадим Новинский, Борис Колесников, Вадим Столар, самолеты, война в Украине, Василий Хмельницкий, Андрей Ставницер
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