Бизнесмены на чартерных рейсах улетают из Украины – "Украинская правда"

По данным "Украинской правды", такого потока чартеров не было за последние шесть лет наблюдений Фото: depositphotos.com

По данным издания, такого потока чартеров не было за последние шесть лет наблюдений.

Среди бизнесменов, чьи самолеты покинули страну 13 февраля, издание называет Бориса Колесникова, Андрея Ставницера и Вадима Нестеренко.

Колесников сказал изданию, что его самолет улетел на техобслуживание, а сам он находится в Киеве и не намерен никуда уезжать. В пресс-службе Ставницера заявили, что бизнесмен отправился в командировку и вернется в ближайшие дни.

По данным СМИ, 30 января из Украины якобы улетел Виктор Пинчук.

12 февраля, как пишет издание, из Украины улетели Вадим Столар и Василий Хмельницкий, в пресс-службе Хмельницкого сообщили, что он вместе с командой отправился на учебу и вернется в Украину 20 февраля. Поездка была запланирована за три месяца, сообщили там и добавили, что дети бизнесмена остаются в Украине.

Также, по информации "Украинской правды", частный самолет на 50 мест заказал нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Игорь Абрамович. Источники издания говорят, что этот борт должен вывезти однопартийцев и родных нардепа в Вену.

10 февраля Украину покинули Вадим Новинский и Александр Ярославский, добавило издание.