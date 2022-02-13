"Мы никому не отдадим Киев и другие украинские города". Гордон обратился к Путину, Зеленскому и российским матерям

Гордон: Мы будем защищать свою Родину. Потому что Родина – это мама. И другой Родины ни у кого из нас нет Фото: Дмитрий Гордон / Facebook

У нас есть Родина. И нам все равно, какие у вас на нее планы

Президент Путин, я нахожусь сейчас в самом сердце, центре столицы независимой суверенной Украины – городе Киеве. Сегодня 13 февраля, 15.00 по киевскому времени, воскресенье. За моей спиной – Александровская клиническая больница. Раньше, в советское время, она называлась Октябрьской. 21 октября 1967 года я здесь родился.

А сейчас я нахожусь опять-таки в самом центре Киева, на площади, носящей имя великого русского писателя Льва Толстого, который, узнав о том, что вы хотите завоевать Украину, наверняка перевернулся бы в гробу и не один раз. Здесь на месте этого здания, метрополитена, находился раньше маленький трехэтажный дом, в который меня привезли из роддома. Там на третьем этаже, в коммунальной квартире, в которой жило 10 семей, очень много людей, в которой не было ни туалета, ни ванной, жили мои мама с папой и бабушка. И там первый год своей жизни провел я.

В 1968 году нашу коммуналку наконец расселили, и мы переехали сюда. Это массив Борщаговка, тогда только начали его строить. Он был сплошь в пятиэтажках, "хрущевках". Эта улица – Героев Космоса – раньше называлась улицей Академика Королева. Вот он, мой дом. Улица Академика Королева, 15а, квартира 20, второй подъезд. Здесь я рос, пошел в школу и впервые узнал, что такое хорошо и что такое плохо.

Жилой массив Оболонь, улица Героев Днепра, дом 22, квартира 61 на четвертом этаже, куда мы переехали в 1980 году, в аккурат к началу, к открытию Олимпиады-80 в Москве. Здесь прошла моя юность, здесь я окончил школу и с этого балкона на четвертом этаже бабушка махала мне рукой, когда я уходил служить с Советскую армию. В Советской армии, кстати, я служил сначала – в учебке – в Новгородской области в деревне Медведь, а затем – в Ленинградской области в Луге недалеко от Ленинграда, где жили вы, президент Путин.

Это были 1986–1988 годы, ракетные войска оперативно-тактического назначения.

В Киеве очень много атмосферных, красивых мест, с которыми связана моя жизнь, моя биография. Одно из них – эта прекрасная площадь, замечательный театр имени Ивана Франко, в котором в юности я пересмотрел все. Вот это вот – гимназия, в которой еще до революции учился один из моих дедушек. Второго дедушку, который в 1941 году был заместителем мэра Киева, прямо в Киеве повесили фашисты.

Владимир Путин, я не случайно показал вам места, с которым связано для меня все. Эти места, наверное, называются Родиной.

У нас – у украинцев, у киевлян – есть Родина. И нам все равно, какие у вас на нее планы. Хотите ли вы бомбардировать Киев и другие города Украины, хотите ли вы зайти сюда в результате наземной операции, чтобы сеять здесь смерть, нам, повторяю это, все равно. Мы будем защищать свою Родину. Потому что Родина – это мама. И другой Родины ни у кого из нас нет.

Матери российских солдат, помните: Путин и его друзья рисковать своими жизнями не будут. Они пришлют ваших детей, как мясо

Я хочу обратиться к матерям российских ребят, которые сейчас в огромном количестве стоят на границе с Украиной. Мы находимся на своей земле. Мы любим свою землю, Мы никому не угрожаем, в том числе и России. И мы хотим, чтобы вы поняли: всех, кто переступит украинскую землю, мы будем убивать. У нас нет другого выхода – мы будем защищать свое. Если у вас есть возможность, дорогие российские матери, воздействовать на своих детей, чтобы они не шли к нам, – сделайте это. Помните главное: Путин и его друзья сюда не придут. Они рисковать своими жизнями не будут. Они пришлют ваших детей, как мясо. Потому что это для них не впервой. И для их предшественников тоже.

Помните, что ваши дети в опасности, если придут на нашу землю забирать у нас нашу Родину.

Владимир Путин, мы никому не отдадим Киев и другие украинские города. Мы у себя дома. И никуда отсюда не уйдем.

Владимир Александрович, выступите, пожалуйста, с обращением к нации. Мы ждем

Также я хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Владимир Александрович, я надеюсь, что вы сейчас, в это тяжелое для Украины время находитесь здесь, на Банковой, где и должен находиться президент Украины.

Единственное – нам непонятно, что происходит. Вы не обращаетесь к народу, к нации со словами, которые бы разъяснили, что делать каждому украинцу в ситуации, когда более 100 тыс. российских солдат сосредоточено вокруг украинской границы, когда отменяются полеты самолетов, закрыто воздушное пространство, когда уезжают послы, а другие страны эвакуируют своих граждан. Объясните, пожалуйста, украинцам, что нам делать. Когда будут раздавать оружие, если это нужно, где каждый должен занять позицию в час икс.

Выступите, пожалуйста, с обращением к нации, потому что пока вас не видно и не слышно. У нас сегодня должен быть сильный президент, который понимает, что нужно делать не только ему, но и каждому из нас. Мы ждем.

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