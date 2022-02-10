"Передаем привет фермерам". Гордон заявил об атаке российской ботофермы на его YouTube-каналы

"Десятки тысяч российских ботов атакуют сейчас наши YouTube-каналы, это наблюдалось и прошлый раз. Нам YouTube дал два желтых значка под воздействием десятков тысяч жалоб с российской территории. Но ничего страшного. Я хочу сказать всем ботам, которые нас атакуют сейчас: мы отбились, отобьемся и в этот раз. Все будет нормально. Никому не удастся помешать нам и нашим гостям говорить правду", – рассказал Гордон в эфире программы.
Один из гостей ток-шоу – премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк – отметил, что в этом случае привет нужно передавать президенту РФ Владимиру Путину.
"Я вас хочу поздравить с тем, что вас атакуют российские боты. Вы передали привет русским ботам. Тут привет надо не ботам. Боты – это механические люди. Тут привет надо передать лично Путину, который держит директора ФСБ и директора Главного управления разведки Генерального штаба, которые имеют машину – это ботофермы, которые вас атакуют. Вы популярный", – сказал Яценюк.
"То есть передаем привет фермерам", – отреагировал журналист.
Экс-премьер отметил, что с одной стороны, его слова – шутка, а с другой – "вообще не шутка".
"То, что они атакуют вас, означает, что они видят в вас большую опасность. Это значит, что вы делаете правильную работу, передавая информацию туда, в том числе для русскоговорящего населения", – подчеркнул он.
Премьера ток-шоу "ГОРДОН" состоялась 27 января. Первый выпуск был посвящен угрозе нового широкомасштабного вторжения России в Украину. Меньше чем за трое суток видео набрало больше 2,5 млн просмотров и вошло в топ самых популярных видео в украинском и российском сегменте YouTube.
Авторы и ведущие программы – украинские журналисты Дмитрий Гордон и Алеся Бацман. Ток-шоу выходит по четвергам. Первый выпуск транслировали на YouTube-каналах "Дмитрий Гордон" и "В гостях у Гордона", второй и третий также вышли на канале "Алеся Бацман".
Гордон – один из самых известных интервьюеров в Украине. За свою профессиональную карьеру записал более 1000 интервью. Ранее журналист выпускал газету "Бульвар Гордона", до декабря 2019 года был ее главным редактором, но затем передал ее издательство ООО "Мега-пресс групп". Журналист сказал, что эра печатных изданий заканчивается и он хочет сконцентрироваться на развитии интернет-издания "ГОРДОН" и собственных YouTube-проектов.
Бацман была редактором телепроектов журналиста и телеведущего Савика Шустера, а также внештатным корреспондентом еженедельника "Бульвар Гордона" и газеты "Зеркало недели". В конце 2013 года запустила и возглавила как главный редактор интернет-издание "ГОРДОН".