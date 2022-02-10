ГОРДОН
 
 
Ток-Шоу ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Передаем привет фермерам". Гордон заявил об атаке российской ботофермы на его YouTube-каналы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гордон об атаке ботов: Мы отбились. Никому не удастся помешать нам и нашим гостям говорить правду
Гордон об атаке ботов: Мы отбились. Никому не удастся помешать нам и нашим гостям говорить правду
Фото: Дмитрий Гордон / Facebook
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

YouTube-каналы, на которых транслируется ток-шоу "ГОРДОН" украинских журналистов Дмитрия Гордона и Алеси Бацман, подверглись атаке российской ботофермы.

"Десятки тысяч российских ботов атакуют сейчас наши YouTube-каналы, это наблюдалось и прошлый раз. Нам YouTube дал два желтых значка под воздействием десятков тысяч жалоб с российской территории. Но ничего страшного. Я хочу сказать всем ботам, которые нас атакуют сейчас: мы отбились, отобьемся и в этот раз. Все будет нормально. Никому не удастся помешать нам и нашим гостям говорить правду", – рассказал Гордон в эфире программы.  

Один из гостей ток-шоу – премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк – отметил, что в этом случае привет нужно передавать президенту РФ Владимиру Путину. 

"Я вас хочу поздравить с тем, что вас атакуют российские боты. Вы передали привет русским ботам. Тут привет надо не ботам. Боты – это механические люди. Тут привет надо передать лично Путину, который держит директора ФСБ и директора Главного управления разведки Генерального штаба, которые имеют машину – это ботофермы, которые вас атакуют. Вы популярный", – сказал Яценюк. 

"То есть передаем привет фермерам", – отреагировал журналист. 

Экс-премьер отметил, что с одной стороны, его слова – шутка, а с другой – "вообще не шутка".

"То, что они атакуют вас, означает, что они видят в вас большую опасность. Это значит, что вы делаете правильную работу, передавая информацию туда, в том числе для русскоговорящего населения", – подчеркнул он. 

Контекст:

Премьера ток-шоу "ГОРДОН" состоялась 27 января. Первый выпуск был посвящен угрозе нового широкомасштабного вторжения России в Украину. Меньше чем за трое суток видео набрало больше 2,5 млн просмотров и вошло в топ самых популярных видео в украинском и российском сегменте YouTube.

Авторы и ведущие программы – украинские журналисты Дмитрий Гордон и Алеся Бацман. Ток-шоу выходит по четвергам. Первый выпуск транслировали на YouTube-каналах "Дмитрий Гордон" и "В гостях у Гордона", второй и третий также вышли на канале "Алеся Бацман"

Гордон – один из самых известных интервьюеров в Украине. За свою профессиональную карьеру записал более 1000 интервью. Ранее журналист выпускал газету "Бульвар Гордона", до декабря 2019 года был ее главным редактором, но затем передал ее издательство ООО "Мега-пресс групп". Журналист сказал, что эра печатных изданий заканчивается и он хочет сконцентрироваться на развитии интернет-издания "ГОРДОН" и собственных YouTube-проектов.

Бацман была редактором телепроектов журналиста и телеведущего Савика Шустера, а также внештатным корреспондентом еженедельника "Бульвар Гордона" и газеты "Зеркало недели". В конце 2013 года запустила и возглавила как главный редактор интернет-издание "ГОРДОН".

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Украина, ФСБ, Алеся Бацман, боты, ток-шоу "ГОРДОН"
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Новый взгляд на Пуаро в обертке классического детектива. Обзор фильма "Смерть на Ниле"
Новый взгляд на Пуаро в обертке классического детектива. Обзор фильма "Смерть на Ниле" G
Ольга БЕРЕЗЮК
  Комаровский: Мне угрожают смертью, за мной следит СБУ, меня дискредитируют каждый божий день. Государству на это насрать. Им главное, чтобы я не пошел во власть
  Комаровский: Мне угрожают смертью, за мной следит СБУ, меня дискредитируют каждый божий день. Государству на это насрать. Им главное, чтобы я не пошел во власть G
Дмитрий ГОРДОН
  Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым
  Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым G
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 

 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS