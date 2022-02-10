"Передаем привет фермерам". Гордон заявил об атаке российской ботофермы на его YouTube-каналы

Гордон об атаке ботов: Мы отбились. Никому не удастся помешать нам и нашим гостям говорить правду Фото: Дмитрий Гордон / Facebook

"Десятки тысяч российских ботов атакуют сейчас наши YouTube-каналы, это наблюдалось и прошлый раз. Нам YouTube дал два желтых значка под воздействием десятков тысяч жалоб с российской территории. Но ничего страшного. Я хочу сказать всем ботам, которые нас атакуют сейчас: мы отбились, отобьемся и в этот раз. Все будет нормально. Никому не удастся помешать нам и нашим гостям говорить правду", – рассказал Гордон в эфире программы.

Один из гостей ток-шоу – премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк – отметил, что в этом случае привет нужно передавать президенту РФ Владимиру Путину.

"Я вас хочу поздравить с тем, что вас атакуют российские боты. Вы передали привет русским ботам. Тут привет надо не ботам. Боты – это механические люди. Тут привет надо передать лично Путину, который держит директора ФСБ и директора Главного управления разведки Генерального штаба, которые имеют машину – это ботофермы, которые вас атакуют. Вы популярный", – сказал Яценюк.

"То есть передаем привет фермерам", – отреагировал журналист.

Экс-премьер отметил, что с одной стороны, его слова – шутка, а с другой – "вообще не шутка".

"То, что они атакуют вас, означает, что они видят в вас большую опасность. Это значит, что вы делаете правильную работу, передавая информацию туда, в том числе для русскоговорящего населения", – подчеркнул он.