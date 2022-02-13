СМИ сообщили, что наблюдатели миссии ОБСЕ покидают оккупированный Донецк. В СММ прокомментировали

СММ ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины Фото: OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine / Facebook

"СММ ОБСЕ в Украине – это гражданская миссия, большинство персонала которой составляют международные служащие, которых командируют государства – участники ОБСЕ. Такая система позволяет государствам – участникам ОБСЕ принимать решения среди прочего о передислокации своих командированных граждан как внутри страны, так и за ее пределы. Отдельные государства – участники ОБСЕ недавно решили, что их гражданам, отправленным на службу в СММ, следует покинуть Украину в следующие несколько дней", – говорится в сообщении.

В СММ заявили, что миссия будет продолжать работу в соответствии с мандатом "с наблюдателями, размещенными в 10 городах по всей Украине".

"Безопасность всего своего персонала является самым высоким приоритетом для миссии, и СММ будет продолжать постоянно следить за ситуацией с безопасностью", – проинформировали в пресс-службе.

13 февраля агентство Reuters сообщило, что сотрудники миссии ОБСЕ в воскресенье начали покидать оккупированный Донецк на фоне сообщений о риске возможного нового вторжения России.

Два источника сообщили агентству, что США решили вывести свой персонал из Украины, а Великобритания перевела своих наблюдателей из районов, контролируемых оккупантами, в районы, находящиеся под контролем правительства. Один дипломатический источник сообщил Reuters, что из Украины вывозят 160 сотрудников ОБСЕ, в том числе граждан Нидерландов, Канады, Словакии и Албании, но эта информация пока не была больше никем подтверждена. Еще один источник сообщил, что Донецк покинули наблюдатели из Дании.

Агентство сообщило, что, согласно данным источника, в целом 21 наблюдатель ОБСЕ покинул оккупированный Донецк и еще более 30 человек также планировали покинуть близлежащие районы, контролируемые правительством.