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Миссия ОБСЕ продолжает уточнять информацию об утечке химикатов в оккупированной Горловке – отчет

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Миссия ОБСЕ уточняла информацию 16-го и 17-го января
Миссия ОБСЕ уточняла информацию 16-го и 17-го января
Фото: OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine / Facebook

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине продолжает уточнять информацию о возможной утечке химикатов во временно оккупированной Горловке Донецкой области. Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном 17 января.

"16-го и 17 января миссия уточняла сообщение о возможной утечке аммиака на заводе в Горловке (не подконтрольна правительству, 39 км северо-восточнее Донецка). СММ зафиксировала там спокойную ситуацию и будет продолжать уточнять информацию", – говорится в отчете.

15 января Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что в оккупированной Горловке произошла утечка химических веществ, в результате которой может произойти экологическая катастрофа. "По информации военной разведки Украины, 14 января в оккупированную российскими войсками Горловку на ПАО "Концерн Стирол" доставлены емкости с аммиаком, из которых из-за нарушения герметичности происходит утечка в воздух ядовитых веществ", – сообщили в разведке. 

В ГУР Минобороны сообщали, что вызванную действиями оккупантов экологическую катастрофу могут использовать как повод для расширения вооруженной агрессии против Украины.

Контекст:

В 2014 году химзавод "Стирола" прекратил свою деятельность из-за боевых действий. Боевики угрожали взорвать предприятие, однако тогда владелец "Стирола" Дмитрий Фирташ заявил, что на захваченном заводе нет химвеществ, поэтому взрыв не приведет к экологической катастрофе. В 2016 году СМИ писали, что оккупанты решили вывезти оборудование горловского концерна "Стирол" на металлолом в РФ.

В ноябре 2021 года подконтрольное боевикам агентство ДАН сообщило, что два цеха горловского завода "Стирол" возобновили работу после семи лет простоя.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. Россия, в свою очередь, выдвинула требования по гарантиям безопасности, среди которых – нерасширение НАТО "в восточном направлении" и отказ от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. По этим требованиям в январе состоялись переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 13 января, что в течение суток Белый дом обнародует данные разведки о планах России в отношении Украины. На следующий день ряд западных СМИ, в том числе канал CNN и агентство Reuters, сообщили, ссылаясь на собеседников в Белом доме, что РФ отправила диверсантов на восток Украины для провокации. Источник СМИ говорил, что диверсанты обучены ведению боевых действий в городских условиях.

14 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила: Россия готовит основу для того, чтобы иметь возможность создать предлог для вторжения, "в том числе посредством диверсионной деятельности".

Теги: Россия, ОБСЕ, Горловка, российская агрессия, химикаты, война в Украине, ОРДЛО
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