Миссия ОБСЕ продолжает уточнять информацию об утечке химикатов в оккупированной Горловке – отчет

"16-го и 17 января миссия уточняла сообщение о возможной утечке аммиака на заводе в Горловке (не подконтрольна правительству, 39 км северо-восточнее Донецка). СММ зафиксировала там спокойную ситуацию и будет продолжать уточнять информацию", – говорится в отчете.

15 января Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что в оккупированной Горловке произошла утечка химических веществ, в результате которой может произойти экологическая катастрофа. "По информации военной разведки Украины, 14 января в оккупированную российскими войсками Горловку на ПАО "Концерн Стирол" доставлены емкости с аммиаком, из которых из-за нарушения герметичности происходит утечка в воздух ядовитых веществ", – сообщили в разведке.

В ГУР Минобороны сообщали, что вызванную действиями оккупантов экологическую катастрофу могут использовать как повод для расширения вооруженной агрессии против Украины.