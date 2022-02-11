СБУ обнаружила в Луганской области арсенал боевиков, которые подрывали автомобили украинских военнослужащих

По информации спецслужбы, тайник с боевыми средствами поражения был обнаружен в полуразрушенном здании в нескольких километрах от государственной границы. При его осмотре правоохранители изъяли более 70 ручных гранат РГД-5.
По предварительным данным, тайник обустроили участники диверсионно-разведывательной группы боевиков, причастной к серии взрывов на территории региона. В состав их подразделения входил взрывотехник из РФ.
Установлено, что в 2015 году боевики совершили подрывы радиолокационной станции и двух автомобилей сотрудников СБУ и Государственной пограничной службы.
"Вражеская диверсионная группа была нейтрализована в ходе масштабной спецоперации в 2018 году. По материалам украинской спецслужбы главарь боевиков приговорен к почти восьми годам тюрьмы. В рамках ранее начатых уголовных производств продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины", – говорится в сообщении.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.