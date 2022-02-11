ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гранатометы, пулеметы, беспилотник. За сутки боевики на Донбассе восемь раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинские военные от обстрелов не пострадали
Украинские военные от обстрелов не пострадали
Фото: EPA

За прошедшие сутки, 10 февраля, российские наемники на Донбассе восемь раз нарушили режим тишины, с начала текущих суток перемирие не нарушалось. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет", – сказано в утренней сводке штаба.

По информации пресс-центра, недалеко от Песок боевики трижды открывали огонь из гранатометов разных систем. В направлении Зайцево наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Недалеко от Гранитного оккупанты обстреливали позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи населенного пункта Тарамчук наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили три выстрела ВОГ-17. В окрестностях Попасной боевики устроили обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении Водяного наемники вели огонь из стрелкового оружия.

"По состоянию на 7.00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – добавили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/310137011141616

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

3 февраля 2022 года министр обороны Алексей Резников сообщил, что интенсивность провокаций со стороны оккупантов на Донбассе уменьшается: за 21 день не погиб ни один украинский воин.

Теги: Донбасс, боевики, Попасная, беспилотники, Гранитное, Пески, гранатомет, Зайцево, Водяное, ВСУ, обстрелы, российская агрессия, война в Украине, война на Донбассе, режим тишины, ООС, Тарамчук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Рецепт теста и начинки бесподобный", "Сразу бежать на кухню хочется". Кулинарный блогер показала, как приготовить булочки с творогом
  "Рецепт теста и начинки бесподобный", "Сразу бежать на кухню хочется". Кулинарный блогер показала, как приготовить булочки с творогом
"Я отлично провела день". Проживающая в Германии жена мэра Кличко показала, как путешествует по стране
"Я отлично провела день". Проживающая в Германии жена мэра Кличко показала, как путешествует по стране
  Сопонару об отношениях с продюсерами: Где эта постель? Покажите! С удовольствием запрыгнем
  Сопонару об отношениях с продюсерами: Где эта постель? Покажите! С удовольствием запрыгнем
"Мне губки понравились", "В остальных чашечка маловата". Волочкова в бассейне сменила пять купальников
"Мне губки понравились", "В остальных чашечка маловата". Волочкова в бассейне сменила пять купальников
Беленюк показал редкое фото со своей матерью
Беленюк показал редкое фото со своей матерью
"Теперь вы знаете обо мне все". Зеленская рассказала, как за три месяца похудела на 10 кг и чем кормит мужа-президента
"Теперь вы знаете обо мне все". Зеленская рассказала, как за три месяца похудела на 10 кг и чем кормит мужа-президента
Рэпера Snoop Dogg обвинили в принуждении к оральному сексу. У певца назвали это заявление ложью
Рэпера Snoop Dogg обвинили в принуждении к оральному сексу. У певца назвали это заявление ложью
  35-летняя Сопонару из "Женского квартала": Я постоянно завишу от того, когда мне выплатят деньги
  35-летняя Сопонару из "Женского квартала": Я постоянно завишу от того, когда мне выплатят деньги
"Люблю себя вне зависимости от того, сколько вешу". 39-летняя Седокова показала танец в белье
"Люблю себя вне зависимости от того, сколько вешу". 39-летняя Седокова показала танец в белье
Принц Чарльз во второй раз заразился коронавирусом
Принц Чарльз во второй раз заразился коронавирусом
  Руслана: Не люблю спать вдвоем с Сашей. У нас отдельные спальни
  Руслана: Не люблю спать вдвоем с Сашей. У нас отдельные спальни
Maruv раскритиковала украинский шоу-бизнес и рассказала, почему артистов "тянет в Россию"
Maruv раскритиковала украинский шоу-бизнес и рассказала, почему артистов "тянет в Россию"
"Все еще качаешь", "Никто не выглядит в джинсах лучше". Звезда "Голубой лагуны" Шилдс показала откровенное фото
"Все еще качаешь", "Никто не выглядит в джинсах лучше". Звезда "Голубой лагуны" Шилдс показала откровенное фото
"Ну и зачем нам твой чебурек?", "Булочки". Асмус крупным планом показала пятую точку
"Ну и зачем нам твой чебурек?", "Булочки". Асмус крупным планом показала пятую точку
Forbes обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей. Список возглавил создатель трилогии "Властелин колец" Питер Джексон
Forbes обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей. Список возглавил создатель трилогии "Властелин колец" Питер Джексон
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в прозрачном плаще и призналась, что выпивает
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в прозрачном плаще и призналась, что выпивает
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Решение окончательное и обжалованию не подлежит". Morgenshtern эмигрировал из России на ПМЖ (229167)
2
61-летняя Богословская: У меня, естественно, были после последнего развода отношения со значительно более молодыми мужчинами (92809)
3
"Стыда совсем нет. Вторая Волочкова", "Раскоряка". Звезда "Дома-2" Бузова в бикини расставила ноги для фото (57007)
4
Экс-жена Потапа отреагировала на его фото с Каменских в толстовке, скрывающей живот (55148)
5
"Я первый раз живу с мужчиной". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару рассказала о 32-летнем бойфренде из Великобритании (45148)
6
"Красотка, ни взять, ни отнять", "Шортики – зачет". Каменских показала неопубликованные фото из семейного отпуска в Мексике (44466)
7
"Видно, что все прекрасненько", "Пусть кто-то кусает локти". Экс-супруга Валерия Меладзе показала пляжные фото (28769)
8
"О боги, это очень красиво", "Кошечка". Дорофеева снялась в миниатюрном топе (26842)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS