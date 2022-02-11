Гранатометы, пулеметы, беспилотник. За сутки боевики на Донбассе восемь раз нарушили режим тишины – штаб ООС

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет", – сказано в утренней сводке штаба.

По информации пресс-центра, недалеко от Песок боевики трижды открывали огонь из гранатометов разных систем. В направлении Зайцево наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Недалеко от Гранитного оккупанты обстреливали позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи населенного пункта Тарамчук наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили три выстрела ВОГ-17. В окрестностях Попасной боевики устроили обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении Водяного наемники вели огонь из стрелкового оружия.

"По состоянию на 7.00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – добавили в штабе.