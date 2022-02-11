“Эти скоты и привели к бряцанию оружием!” Караулов накричал на Коха в эфире ток-шоу “ГОРДОН”

Караулов ответил на высказывание Коха о том, что украинская армия была бы уничтожена российскими войсками в 2014 году.
"У меня нет никаких вопросов к Коху и быть не может. Потому что Кох – мерзавец. И после его слов о том, что парад Победы 9 мая должна принимать Меркель в Германии, а не мы на Красной площади, – после этого и возникло желание побряцать оружием. Георг Федорович Карпов, дедушка господина Коха, которого у нас в 2015 году на таможне поймали, – он тащил в Германию картину художника Бродского. Чтобы ностальгировать по России. На вас уголовное дело в архиве лежит!" – подчеркнул журналист.
Он также поддержал премьер-министра Украины (2014–2016) Арсения Яценюка, который призвал бывшего вице-премьера РФ говорить об Украине более уважительно.
"Арсений – молодец, потрясающие вещи сказал! Зачем ты идиотов зовешь? Он же смешной, Дима!" – обратился Караулов к ведущему ток-шоу Дмитрию Гордону.
По мнению журналиста, Кох причастен к российской оккупации Крыма в 2014 году.
"Кого вы слушаете? Он руководил всеми оборонными заводами России! Немец сегодняшний! Он их взял, чтобы они лучше стали? Или чтобы потом от Коха побежали в Крым бряцать оружием? Эти скоты и привели к бряцанию оружием! Он и [экс-руководитель администрации президента РФ Анатолий] Чубайс", – сказал Караулов.
10 февраля Кох в эфире ток-шоу "ГОРДОН" заявил, что когда украинская армия "оказалась в окружении и должна была быть уничтожена путинскими войсками" именно благодаря усилиям экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Украина смогла сохранить и усилить свою боеспособность. "В 1991 году у вас было 6 тыс. танков, сегодня их 2 тыс. Куда делись 4 тыс.? Вы их продали, разобрали на металлолом, раздали, они куда-то – неизвестно куда – пропали", – сказал он и заявил, что в Украине "раздали и украли" оружие, которое стране досталось со времен СССР.
С ним поспорил Арсений Яценюк, который призвал бывшего вице-премьера РФ говорить в более уважительном тоне: "Только хамить не надо украинцам! Тональность, пожалуйста, поменяйте по отношению к моей стране! Очень важно с уважением относиться и с фактами. Чуть-чуть тональность [понизьте] и аккуратнее разговаривайте со страной, которая находится под российской агрессией, где вы работали вице-премьером!"