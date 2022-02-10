Кох – Украине: Когда ваша армия оказалась в окружении путинских войск, вы позвали на помощь не Байдена, а Меркель!

"Я вам напомню события 2014 года. "Зеленые человечки" появились в Крыму. Люди без опознавательных знаков, вооруженные до зубов и так далее. Кто посоветовал украинским властям не предпринимать никаких мер и ни в коем случае не арестовывать этих людей, не пытаться выдавить их из Украины? Кто это сделал? Турчинов? Я читал несколько его высказываний, и он прямо сказал что, это был [президент США Джозеф] Байден, который тогда был вице-президентом Соединенных Штатов и сказал, что он все разрулит. Только ни в коем случае не начинайте никаких провокаций. Не надо никаких силовых акций, чтобы пролилась кровь. Все будет урегулировано. Урегулировал? Нет. Но украинцы, американцы - молодцы, хорошие!", — сказал бывший премьер министр РФ.
По его мнению, именно благодаря усилиям тогдашнего канцлера Германии Украина сохранила свою армию, и получила возможность укрепить ее.
"Когда ваша армия оказалась в окружении и должна была быть уничтожена путинскими войсками, кого вы позвали помогать? Кто прибежал в Минск? Кто организовал это перемирие, эту паузу? Фрау Меркель приехала. И если бы она этого не сделала, то никакой [президент РФ Владимир] Путин не встречался бы с вашим президентом [Петром Порошенко]. Это она обеспечила ту передышку, которой вы пользуетесь, чтобы отстроить новую армию для Украины. И никто другой. Где был Байден, который обещал вам все разрулить? Нет, приехала женщина и две ночи не спала, сидела и писала эти чертовы Минские соглашения. А теперь вы говорите, что не будете их выполнять. Окей, не выполняйте. Но хотя бы признайте, что они вам дали передышку, которой у вас бы не было без них. И теперь Германия у вас плохая", — подчеркнул Кох.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощь (только за первые пять лет сумма помощи составила более €1,4 млрд), помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.
Для Германии восточная часть Европы – особая часть мира, говорила посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен, объясняя нежелание Берлина предоставлять Киеву оружие. "Мы все были воспитаны с идеей, что немецких солдат, немецкого оружия здесь никогда не будет. Эта идея будто в ДНК немцев", – заявляла она в июне 2021 года.
После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась, заявила в начале 2022 года Бербок.
Нынешняя политика Германии в отношении России не отвечает требованиям НАТО, ЕС и партнеров Германии и в целом "нашему времени", заявил 25 января министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Также действия Берлина критиковали в Польше.
Германия предоставит Украине 5 тыс. военных защитных касок, заявила 26 января министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт. Предоставляя такую помощь, Германия "дает четкий сигнал", что поддерживает Украину, сказала глава оборонного ведомства.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января говорил, что официальная Германия отказывается помогать Украине с вооружением в связи с тем, что находится в зависимости от России.
Резников также уточнял, что Украина не просила Германию именно о шлемах – такой пункт был в перечне потребностей ВСУ в защитном вооружении, которое было направлено всем правительствам стран, входящих в ЕС и НАТО.