Боевика "ДНР", который планировал теракты против мирного населения в Запорожской области, приговорили к 10 годам тюрьмы – СБУ

"Следователи СБУ получили безоговорочные доказательства причастности боевика к организации и подготовке совершения ряда террористических актов в 2015 году на территории Запорожской области. Также задокументировано, что злоумышленник собирался взорвать многоэтажный жилой дом", – говорится в сообщении.

Установлено, что боевик-разведчик действовал по заданию и координации "спецслужб ДНР". Он тщательно спланировал ряд терактов, а для их реализации завербовал местного жителя, работника правоохранительного органа. Исполнитель согласился совершить несколько терактов в городе Днепрорудное, в частности взорвать офис волонтерской организации, расположенный на первом этаже многоэтажки в жилом массиве.

Сотрудники СБУ предотвратили эти преступления. Исполнитель и его сообщники были задержаны накануне попытки совершить теракт. Все они приговорены к реальным срокам заключения.

В ходе дальнейших следственных действий был установлен и организатор – боевик "ДНР". В связи с тем, что он скрывается от следствия, его дело было рассмотрено в специальном судебном производстве.

Суд признал боевика виновным по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации), ст. 14, ст. 27, ч. 2 ст. 258 (оконченное покушение на организацию совершения террористического акта) Уголовного кодекса Украины.