СБУ в Одессе задержала агента российских спецслужб, планировавшего диверсии и теракты

Мужчину задержали, когда он вербовал исполнителя для будущих преступлений. Задержанный – гражданин другого государства, он периодически приезжал в Украину по заданию российских кураторов, которые находятся на территории непризнанной Приднестровской молдавской республики.

"Главной задачей злоумышленника было расшатывание общественно-политической ситуации в Одесской области путем проведения диверсий и террористических актов. Установлено, что он организовал поджог военного автомобиля ВСУ в Одессе в декабре 2021 года, облил памятник погибшим в войне с РФ украинцам. Следующими объектами посягательства агента должны стать офисы волонтерских и общественно-политических структур патриотического толка, а также военная техника в Одесской области", – отметили в СБУ.

В момент задержания фигурант ставил задачу по поджогу военной техники и передал деньги за сожженый автомобиль ВСУ.

Агенту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Для него избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.