ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

СБУ разоблачила коррупционную схему на госпредприятии. Убытки государства оценили в 22 млн грн

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Чиновники подписывали договоры о купле-продаже сельскохозяйственной продукции по стоимости, значительно ниже рыночной
Чиновники подписывали договоры о купле-продаже сельскохозяйственной продукции по стоимости, значительно ниже рыночной
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила незаконную схему на государственном предприятии, входящем в сферу управления Министерства экономики Украины. Об этом 5 января сообщил пресс-центр СБУ.

В схему было вовлечено руководство предприятия. Чиновники подписывали договоры с подконтрольными частными предприятиями о купле-продаже сельскохозяйственной продукции по стоимости, значительно ниже рыночной. Предприниматели в дальнейшем продавали приобретенную продукцию по рыночным ценам.

"Продав урожай, выращенный на 15 тыс. га земель, принадлежащих госпредприятию и его филиалам, злоумышленники нанесли государству ущерб на общую сумму более 22 млн грн", – отметили в спецслужбе.

В ходе обысков правоохранители обнаружили документацию, подтверждающую противоправную деятельность фигурантов, и незаконно реализованную продукцию на десятки миллионов гривен. Сейчас она арестована.

Открыто производство по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. СБУ устанавливает лиц, причастных к незаконной деятельности.

Теги: СБУ, Украина, коррупция, арест, урожай, правоохранители, растрата, убытки, чиновники, ущерб, обыски, имущество, Служба безопасности Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сиськи вываливаются", "Ну что за секси?" Водонаева показала фото с новогоднего корпоратива
"Сиськи вываливаются", "Ну что за секси?" Водонаева показала фото с новогоднего корпоратива
  Чмерковский рассказал, кто на самом деле должен был победить вместо Логая на "Танцах со звездами"
  Чмерковский рассказал, кто на самом деле должен был победить вместо Логая на "Танцах со звездами"
"Хочу такие сиси". Блогер с увеличенными скулами Покрещук крупным планом показала голую грудь и ноги
"Хочу такие сиси". Блогер с увеличенными скулами Покрещук крупным планом показала голую грудь и ноги
Зибров прокомментировал желание проживающих в РФ украинских артистов выступать в Украине
Зибров прокомментировал желание проживающих в РФ украинских артистов выступать в Украине
  "Ты просто прешь". Тина Кароль рассказала, почему бывает несмелой
  "Ты просто прешь". Тина Кароль рассказала, почему бывает несмелой
"Лучше не выкладывать такие фото", "Зато честно". 45-летняя Дана Борисова показала, как на самом деле выглядит в купальнике
"Лучше не выкладывать такие фото", "Зато честно". 45-летняя Дана Борисова показала, как на самом деле выглядит в купальнике
  Чмерковский о жизни в США: Кажется, что мы уехали и там все классно. На самом деле нас не сильно принимают
  Чмерковский о жизни в США: Кажется, что мы уехали и там все классно. На самом деле нас не сильно принимают
Названа дата премьеры нового сезона шоу "Голос країни"
Названа дата премьеры нового сезона шоу "Голос країни"
"Какое зрелище!", "Нестареющая женщина". 41-летняя Сафрончик в микробикини широко развела ноги перед камерой
"Какое зрелище!", "Нестареющая женщина". 41-летняя Сафрончик в микробикини широко развела ноги перед камерой
  "В надеждах. Не при надії". Тина Кароль потроллила Екатерину Кухар
  "В надеждах. Не при надії". Тина Кароль потроллила Екатерину Кухар
  53-летняя Светлана Бондарчук озвучила причины развода с Федором Бондарчуком, упомянув "третьих лиц"
  53-летняя Светлана Бондарчук озвучила причины развода с Федором Бондарчуком, упомянув "третьих лиц"
"Ого! Огонь". Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик показала грудь в кружевном бюстгальтере
"Ого! Огонь". Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик показала грудь в кружевном бюстгальтере
25-летняя танцовщица Русина показала пирсинг на сосках
25-летняя танцовщица Русина показала пирсинг на сосках
"Огонь! Красавица", "Желанная". Мейхер потрогала свои ягодицы перед камерой
"Огонь! Красавица", "Желанная". Мейхер потрогала свои ягодицы перед камерой
Ведущая канала "Украина" не смогла выйти в эфир из-за плохого самочувствия – ей вызвали "скорую"
Ведущая канала "Украина" не смогла выйти в эфир из-за плохого самочувствия – ей вызвали "скорую"
"Секси", "Плохая сучка". Рианна показала ягодицы в прозрачных плавках со смелыми вырезами
"Секси", "Плохая сучка". Рианна показала ягодицы в прозрачных плавках со смелыми вырезами
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хочу эту цыпочку". Босая Сальма Хайек оголила пышную грудь (115443)
2
Уехавший за границу Богдан показал девушек, в компании которых встретил Новый год (112643)
3
"Маленький цветочек", "Бубочка". Блогер Вербинец засветила промежность в плавках, спущенных до лобка (91957)
4
"Показывает сиськи, черт возьми!" Рианна засветила соски крупным планом (86350)
5
"Вау! Секси-женщина", "Слишком горячо". Рианна показала голый сосок (76770)
6
"Горячая цыпочка". Рианна снялась без бюстгальтера (63872)
7
"Дно", "Ноги раздвигает, лезет куда не нужно". В сети обсуждают "диванное" видео Волочковой с ее новым мужчиной (61824)
8
"Какие груди! Желанная милфа". Мейхер выставила грудь на свежем фото (58676)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS