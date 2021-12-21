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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Агента ФСБ РФ, которая готовила теракты в Донецкой области, приговорили к восьми годам заключения – СБУ

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По данным СБУ, осужденная была завербована представителями ФСБ РФ
По данным СБУ, осужденная была завербована представителями ФСБ РФ
Фото: depositphotos.com

По материалам контрразведки Службы безопасности Украины участницу агентурной сети спецслужб РФ, которая причастна к подготовке серии терактов в районе проведения операции Объединенных сил, приговорили к восьми годам заключения. Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба СБУ.

Сотрудники спецслужбы задержали женщину в Донецкой области при попытке обустройства тайника со взрывчаткой.

Установлено, что задержанной оказалась местная жительница, завербованная представителями ФСБ РФ для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

По данным следствия, она действовала в составе одной из группировок террористической организации "ДНР". По заданию кураторов участники группы занимались подготовкой к совершению терактов для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе.

"Кроме того, злоумышленница собирала разведданные о подразделениях Вооруженных сил Украины. Полученную информацию главари боевиков планировали использовать для обстрела позиций украинских военных", – говорится в сообщении.

Суд признал задержанную виновной в совершении преступлений по ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и ст. 263 (ношение, хранение и приобретение взрывного устройства без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, СБУ, Украина, теракт, Донецкая область, ФСБ, террористы, боевики, ДНР, война на Донбассе
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