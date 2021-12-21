Агента ФСБ РФ, которая готовила теракты в Донецкой области, приговорили к восьми годам заключения – СБУ

Сотрудники спецслужбы задержали женщину в Донецкой области при попытке обустройства тайника со взрывчаткой.

Установлено, что задержанной оказалась местная жительница, завербованная представителями ФСБ РФ для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

По данным следствия, она действовала в составе одной из группировок террористической организации "ДНР". По заданию кураторов участники группы занимались подготовкой к совершению терактов для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе.

"Кроме того, злоумышленница собирала разведданные о подразделениях Вооруженных сил Украины. Полученную информацию главари боевиков планировали использовать для обстрела позиций украинских военных", – говорится в сообщении.

Суд признал задержанную виновной в совершении преступлений по ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и ст. 263 (ношение, хранение и приобретение взрывного устройства без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.