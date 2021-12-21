Агента ФСБ РФ, которая готовила теракты в Донецкой области, приговорили к восьми годам заключения – СБУ

Сотрудники спецслужбы задержали женщину в Донецкой области при попытке обустройства тайника со взрывчаткой.
Установлено, что задержанной оказалась местная жительница, завербованная представителями ФСБ РФ для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.
По данным следствия, она действовала в составе одной из группировок террористической организации "ДНР". По заданию кураторов участники группы занимались подготовкой к совершению терактов для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе.
"Кроме того, злоумышленница собирала разведданные о подразделениях Вооруженных сил Украины. Полученную информацию главари боевиков планировали использовать для обстрела позиций украинских военных", – говорится в сообщении.
Суд признал задержанную виновной в совершении преступлений по ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и ст. 263 (ношение, хранение и приобретение взрывного устройства без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.