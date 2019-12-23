Суд приговорил к девяти годам заключения диверсанта, который планировал теракты в Украине по заданию российских спецслужб

Главаря диверсионной группы "ЛНР" с позывным Мордвин, который готовил атаки против украинских государственных и общественных деятелей, суд в Луганской области приговорил к девяти годам лишения свободы по статьям Уголовного кодекса Украины "создание террористической группы или террористической организации" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Приговор уже вступил в законную силу.

Мордвина задержали в Харькове в июле 2017 года Фото: ssu.gov.ua

Сватовский районный суд Луганской области приговорил к девяти годам лишения свободы главаря террористической диверсионной группы, который по заданию российских спецслужб готовил террористические акты против украинских государственных и общественных деятелей. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в Харькове в июле 2017 года.

Во время проведения обысков по местам жительства и пребывания диверсанта правоохранители изъяли 600 граммов гексогена, пять электродетонаторов, пистолет "Вальтер" с глушителем к нему, более 100 патронов калибра 9 мм, средства связи, а также квадрокоптер.

"В ходе следствия установлено, что задержанный в течение 2014–2016 годов принимал активное участие в террористической деятельности так называемой "ЛНР" с позывным Мордвин. Он был командиром подразделения в террористической структуре "КГБ ЛНР" (имела такое название в 2014 году). Кроме того, находясь в составе 2-го армейского корпуса народной милиции "ЛНР", злоумышленник совершал нападение на позиции украинских военных в Дебальцево", – отметили в пресс-службе.

Сотрудники СБУ задокументировали, что в этот период он был завербован представителями Главного управления Генштаба РФ. Оттуда он получил задание совершить ряд терактов на подконтрольной украинскому правительству территории.

Установлено, что в 2016 году Мордвин приехал в Харьков, где начал подготовку к выполнению "задачи" – подрыву автомобиля с газовыми баллонами в общественном месте.

"Кураторы сразу сообщили ему о допустимости жертв среди мирного населения. Как запасной вариант рассматривалось использование квадрокоптера для дистанционного сброса взрывного устройства на место пребывания представителей органов государственной власти Украины", – отметили в СБУ.

После задержания террорист рассказал украинским спецслужбам о существовании так называемого черного списка с фамилиями государственных и общественных деятелей, которых якобы планировали ликвидировать спецслужбы РФ и террористических "ЛДНР" "для устрашения патриотически настроенного актива, дестабилизации общественно-политической ситуации и искусственного обострения внутриполитических противоречий".

Приговор в отношении обвиняемого вынесен по статьям Уголовного кодекса Украины "создание террористической группы или террористической организации" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Он уже вступил в законную силу.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.