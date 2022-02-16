Украинца, которого боевики считают причастным к убийству Захарченко, пытали. У него сломаны рука и челюсть – омбудсмен

Погорелов в сюжете российских СМИ говорил, что был завербован СБУ Скриншот: 1tv.ru

Она рассказала, что Погорелова удерживают в камере-одиночке в подвале СИЗО оккупированного Донецка.

"До сих пор продолжаются так называемые судебные заседания – его обвиняют в "шпионаже" в пользу Украины. Из-за карантинных ограничений родные не могут передать Александру передачи. Состояние здоровья Александра критическое: в результате пыток у него сломаны рука, челюсть, очень болят почки", – написала Денисова.

Погорелов родом из Донецка, он строитель. После начала войны на Донбассе выехал в Киев, но навещал родных на оккупированной территории. Как пишет Денисова, после одного из таких визитов 30 ноября при пересечении контрольного пункта въезда выезда в сторону подконтрольной Киеву территории его похитили боевики.

"Через несколько дней в дом родителей в Донецке пришли с обысками. Мать Александра обвинили в "админнарушении" и задержали на 30 дней. Связи с Александром не было больше двух месяцев. Родители нашли его только 17 февраля 2018 года в СИЗО Донецка, куда принесли ему передачу, которую взяли. Это и было доказательством пребывания отпрыска в следственном изоляторе", – рассказала омбудсмен.

В 2018 году на российском телевидении вышел сюжет о Погорелове. На видео он сказал, что якобы был завербован СБУ в 2014 году. Сообщалось, что Погорелов, которого боевики называли подозреваемым по делу убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко, дал признательные показания и заявил об участии в спецоперации СБУ.

По словам Денисовой, в этом сюжете родные впервые увидели Погорелова после его похищения боевиками.