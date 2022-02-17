16 февраля боевики на Донбассе восемь раз нарушили перемирие – штаб ООС

Война на Донбассе продолжается с 2014 года Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

"16 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня, два из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. [...] Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате вражеских действий нет", – говорится в сообщении.

В штабе ООС рассказали, что боевики в среду открывали огонь в районе населенных пунктов Станица Луганская и Новозвановка (из минометов калибра 82 мм), Луганское (из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия), Марьинка (из стрелкового оружия), Сизое (из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов) и Катериновка (из станковых противотанковых гранатометов и автоматических гранатометов), а возле Лобачево и Водяного сбросили с помощью беспилотников выстрелы ВОГ-17 и ВОГ-25.

"За текущие сутки со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано два нарушения с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. [...] Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – отметили в пресс-центре.

В четверг боевики открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм (возле Водяного) и артиллерии калибра 122 мм (возле Причепиловки).

15 февраля боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.