Яценюк заявил, что толкование Путиным Минских соглашений "равно капитуляции Украины"

"Мы должны настаивать исключительно на нашем совместном прочтении Минских договоренностей. А именно: Россия должна вывести свои войска из Украины, Украина должна возобновить контроль над границей, вернуть контроль над Донецком и Луганском, и только после этого Украина сможет провести действительно открытые и честные выборы", – подчеркнул политик.

По его словам, перспектива вступления в НАТО для Украины имеет ключевое значение.

"Мы понимаем, что это решение, которое должно решаться не в краткосрочной перспективе, а в среднесрочной или долгосрочной перспективе. Но прежде мы должны больше интегрировать Украину в структуры НАТО, сделать наше войско более устойчивым", – отметил Яценюк.

63% украинцев считают, что Украине следует пересмотреть Минские договоренности и подписать новые. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группой "Рейтинг", проведенного 12–13 февраля.