Шольц в Москве: Минских соглашений должны придерживаться все

Шольц: Все должны придерживаться Минских соглашений. Это касается и правительства Украины, и России, это касается Германии и Франции Фото: ЕРА

"Был вопрос о Минских договоренностях. Все должны придерживаться их. Это касается и правительства Украины и России, это касается Германии, Франции, которые участвуют в соответствующем политическом процессе. Поэтому так важно, чтобы все вносили в это свой вклад", – сказал Шольц.

Он пояснил, что речь идет о представлении законопроектов по "особому статусу" Донбасса, формуле Штайнмайера и "конституционным вопросам".

"Все это будет представлено и в трехстороннем формате между Украиной, Россией и ОБСЕ и другими вовлеченными сторонами, будет обсуждаться. Об этом мы договорились, и этот процесс должны поддерживать все, тормозить не должен никто. Конечно, можно что-то трактовать как-то иначе, но все записано на бумаге. Мы теперь договорились, что, конечно, придется много обсуждать, но это будет следующим шагом. Такое мое пожелание, предпосылки все созданы. Если все встряхнутся и сделают этот шаг, тогда это удастся", – добавил он.