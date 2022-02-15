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ПОЛИТИКА

Шольц в Москве: Минских соглашений должны придерживаться все

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Шольц: Все должны придерживаться Минских соглашений. Это касается и правительства Украины, и России, это касается Германии и Франции
Шольц: Все должны придерживаться Минских соглашений. Это касается и правительства Украины, и России, это касается Германии и Франции
Фото: ЕРА

Канцлер Германии Олаф Шольц 15 февраля на пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Москве напомнил, что Россия тоже должна соблюдать Минские соглашения. Трансляция велась на канале РБК.

"Был вопрос о Минских договоренностях. Все должны придерживаться их. Это касается и правительства Украины и России, это касается Германии, Франции, которые участвуют в соответствующем политическом процессе. Поэтому так важно, чтобы все вносили в это свой вклад", – сказал Шольц.

Он пояснил, что речь идет о представлении законопроектов по "особому статусу" Донбасса, формуле Штайнмайера и "конституционным вопросам".

"Все это будет представлено и в трехстороннем формате между Украиной, Россией и ОБСЕ и другими вовлеченными сторонами, будет обсуждаться. Об этом мы договорились, и этот процесс должны поддерживать все, тормозить не должен никто. Конечно, можно что-то трактовать как-то иначе, но все записано на бумаге. Мы теперь договорились, что, конечно, придется много обсуждать, но это будет следующим шагом. Такое мое пожелание, предпосылки все созданы. Если все встряхнутся и сделают этот шаг, тогда это удастся", – добавил он. 

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и так далее. Пока Минские соглашения не выполнены.

Украина и западные страны регулярно обвиняют РФ в нарушении Минских соглашений.

Еще в сентябре 2014 года Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях). В нем указано, что все его основные положения начнут действовать только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству с соблюдением международных стандартов.

Россия требует, чтобы Украина внесла изменения в Конституцию и закрепила в ней особый статус Донбасса, предварительно согласовав изменения с оккупационными администрациями Донецка и Луганска, а также провела выборы на Донбассе до возвращения контроля над государственной границей.

Представители Украины не раз заявляли, что страна отвергает возможность закрепления "особого статуса" Донбасса в Конституции и что выборы на Донбассе должны проходить полностью под контролем украинской власти.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 31 января 2022 года заявил, что выполнение Минских соглашений означает разрушение Украины. "Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно", – подчеркнул Данилов.

1 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не удовлетворен пунктами Минских соглашений.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 7 февраля, что Украина пыталась продвинуться в выполнении большинства требований Минских соглашений. В то же время РФ не выполнила практически никаких своих обязательств.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Украина, Москва, Минские соглашения, война в Украине, война на Донбассе, формула Штайнмайера, Олаф Шольц
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