Признание "ЛДНР" будет политической катастрофой – Шольц на встрече с Путиным

"Если решение парламента [России] станет реальностью, это станет нарушением Минских соглашений. Это будет означать, что процесс [переговоров] прервется, это будет политической катастрофой", – сказал он.

Путин на пресс-конференции первым отвечал на вопрос о голосовании в Госдуме по признанию "ЛДНР". Он тоже упомянул Минские соглашения. "Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все, прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений", – заявил Путин.