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ПОЛИТИКА

Путин назвал условия продолжения транзита газа через Украину после 2024 года

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Путин: Мы готовы продолжить поставки газа через Украину после 2024 года, если на это будет спрос
Путин: Мы готовы продолжить поставки газа через Украину после 2024 года, если на это будет спрос
Фото: ЕРА

Россия готова продолжить транзит газа в Европу через Украину, но для этого нужно несколько условий. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 15 февраля в Москве на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, трансляцию вел канал "Настоящее время".

Путин напомнил о сертификации немецким регулятором российского газопровода "Северный поток – 2", который, по его словам, с технической точки зрения полностью готов к запуску с декабря прошлого года.

Глава Кремля заявил, что газопровод "призван значительно укрепить энергетическую безопасность на континенте". Он заверил, что это "чисто коммерческий проект и никакой политики здесь нет".

"Мы готовы продолжить поставки газа через Украину даже после 2024 года, когда истекает срок действующего контракта. Естественно, если на это будет спрос со стороны европейских импортеров и это будет рентабельно, а сама газотранспортная система Украины будет в исправном состоянии", – сказал он.

Контекст:

30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и российский "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Согласно ему, минимально гарантированная прокачка газа через территорию Украины в 2020 году должна была составлять 65 млрд м³ и по 40 млрд м³ в последующие четыре года. Договор заключен на условии "качай или плати", то есть если даже "Газпром" транспортирует меньше газа, он все равно должен оплачивать прописанный в контракте объем.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – самый низкий показатель за семь лет.

"Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину. С 1 ноября 2021 года российский монополист сократил объемы транзита газа через Украину до 57 млн м³ в сутки. Генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявлял, что Украина готова транзитировать до 250 млн м³ газа в сутки, что значительно превышает имеющийся транзит.

15 декабря "Газпром" сообщил, что выполнил обязательства по транзиту газа через территорию Украины за 2021 год.

Среднесуточный объем транзита газа через территорию Украины в 2021 году составил 114 млн м³, но в отдельные периоды он снижался до 67 млн м³, отмечали в ОГТСУ. Всего в прошлом году было забронировано 44,4 млрд м³ транзитных мощностей на точках выхода из РФ, а использовано 41,6 млрд м³. Мощности украинской ГТС были использованы менее чем на 30%, подчеркнули в компании.

"Газпром" также отказался бронировать дополнительный транзит через Украину на январь 2022 года.

Украина хочет продлить контракт на транзит российского газа на 15 лет, говорил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко сообщил 29 ноября, что Россия не хочет начинать переговоры о продолжении транзита газа через территорию Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, ГТС, транзит, Северный поток – 2, Олаф Шольц
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