Путин назвал условия продолжения транзита газа через Украину после 2024 года

Путин: Мы готовы продолжить поставки газа через Украину после 2024 года, если на это будет спрос Фото: ЕРА

Путин напомнил о сертификации немецким регулятором российского газопровода "Северный поток – 2", который, по его словам, с технической точки зрения полностью готов к запуску с декабря прошлого года.

Глава Кремля заявил, что газопровод "призван значительно укрепить энергетическую безопасность на континенте". Он заверил, что это "чисто коммерческий проект и никакой политики здесь нет".

"Мы готовы продолжить поставки газа через Украину даже после 2024 года, когда истекает срок действующего контракта. Естественно, если на это будет спрос со стороны европейских импортеров и это будет рентабельно, а сама газотранспортная система Украины будет в исправном состоянии", – сказал он.