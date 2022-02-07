В январе транзит российского газа через Украину был существенно ниже объема, прописанного в контракте – ОГТСУ

"В январе 2022 года транзит природного газа по украинской газотранспортной системе составил 1,664 млрд м³ – на 57% ниже объемов за аналогичный период 2021 года. [...] В результате среднесуточные объемы сократились [...] до 53,7 млн м³ [...] Это существенно ниже минимального забронированного объема согласно действующему транзитному соглашению", – говорится в сообщении.

В ОГТСУ отметили, что в январе 2022 года "возобновился транзит природного газа в балканском направлении, однако существенно сократились поставки в Словакию и Польшу".

"Транзитные объемы в Словакию составили 1,04 млрд м³, что на 53% ниже показателей января 2021 года. При этом поставки в Словакию составляют 62,5% от общих объемов транзита", – объяснили в компании.