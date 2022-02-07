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В январе транзит российского газа через Украину был существенно ниже объема, прописанного в контракте – ОГТСУ

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Большая часть газа транспортировалась в Словакию
Большая часть газа транспортировалась в Словакию
Фото: ЕРА

В январе 2022 года снизились объемы транзита природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины упали по сравнению с показателями января 2021 года. Об этом 7 февраля 2022 года проинформировала компания "Оператор ГТС Украины".

"В январе 2022 года транзит природного газа по украинской газотранспортной системе составил 1,664 млрд м³ – на 57% ниже объемов за аналогичный период 2021 года. [...] В результате среднесуточные объемы сократились [...] до 53,7 млн м³ [...] Это существенно ниже минимального забронированного объема согласно действующему транзитному соглашению", – говорится в сообщении.

В ОГТСУ отметили, что в январе 2022 года "возобновился транзит природного газа в балканском направлении, однако существенно сократились поставки в Словакию и Польшу".

"Транзитные объемы в Словакию составили 1,04 млрд м³, что на 53% ниже показателей января 2021 года. При этом поставки в Словакию составляют 62,5% от общих объемов транзита", – объяснили в компании.

Скриншот: tsoua.com
Скриншот: tsoua.com

Контекст:

30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и российский "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Согласно ему, минимально гарантированная прокачка газа через территорию Украины в 2020 году должна была составлять 65 млрд м³ и по 40 млрд м³ в последующие четыре года. Договор заключен на условии "качай или плати", то есть если даже "Газпром" транспортирует меньше газа, он все равно должен оплачивать прописанный в контракте объем.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – самый низкий показатель за семь лет.

"Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину. С 1 ноября 2021 года российский монополист сократил объемы транзита газа через Украину до 57 млн м³ в сутки. Макогон заявлял, что Украина готова транзитировать до 250 млн м³ газа в сутки, что значительно превышает имеющийся транзит.

12 ноября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания в 2021 году перевыполнит обязательства по транзиту газа через Украину.

15 декабря "Газпром" сообщил, что выполнил обязательства по транзиту газа через территорию Украины за 2021 год.

Среднесуточный объем транзита газа через территорию Украины в 2021 году составил 114 млн м³, но в отдельные периоды он снижался до 67 млн м³, отмечали в ОГТСУ. Всего в прошлом году было забронировано 44,4 млрд м³ транзитных мощностей на точках выхода из РФ, а использовано 41,6 млрд м³. Мощности украинской ГТС были использованы менее чем на 30%, подчеркнули в компании.

"Газпром" также отказался бронировать дополнительный транзит через Украину на январь 2022 года.

Украина хочет продлить контракт на транзит российского газа на 15 лет, говорил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко сообщил 29 ноября, что Россия не хочет начинать переговоры о продолжении транзита газа через территорию Украины.

Теги: Польша, газ, Словакия, ГТС, Балканы, транзит, российский газ, оператор
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