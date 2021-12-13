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Лукашенко рассказал, в каком случае Беларусь перекроет транзит газа в Европу

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Лукашенко: Транзит газа будет перекрыт, если санкции поставят Беларусь в чрезвычайное положение
Лукашенко: Транзит газа будет перекрыт, если санкции поставят Беларусь в чрезвычайное положение
Фото: EPA

Если санкции Запада в отношении Беларуси приведут к чрезвычайному положению в этой стране, транзит российского газа в Европу будет остановлен. Об этом в интервью турецкой телерадиокомпании TRT заявил считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко, сообщает 13 декабря БЕЛТА.

"Если санкции, которые они [европейские страны] вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой", – сказал Лукашенко.

На это заявление отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Россия надеется, что выполнять обязательства по действующим газовым контрактам ей ничто не помешает, сообщает ТАСС

Контекст:

17 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

Из-за наплыва мигрантов власти ЛитвыЛатвии и Польши решили построить забор на границах с Беларусью.

7 ноября нелегальные мигранты атаковали посты польских пограничников и пытались сломать забор на границе с Беларусью.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, которую сопровождают люди в военной форме. В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что на этот "шаг отчаяния" беженцев "сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", а белорусская сторона "принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали".

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

В Евросоюзе объяснили, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства.

Моравецкий 10 ноября призвал Евросоюз ввести дополнительные санкции против Беларуси из-за ситуации с мигрантами.

11 ноября Лукашенко заявил, что Беларусь может ответить на закрытие границы с Польшей перекрытием поставок российского газа в Европейский союз по газопроводу "Ямал – Европа". 

В ответ еврокомиссар по энергетике Паоло Джентилони сообщил, что Евросоюз не даст себя запугать подобными угрозами со стороны Беларуси. 

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, газ, санкции, газопровод, транзит, Европейский союз, Евросоюз
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