Признание российской Госдумой "ЛДНР" означает отказ РФ от Минских соглашений – Подоляк

Подоляк о проектах обращений Госдумы: Один способен мгновенно разрушить минский процесс, другой можно оценить как подготовку почвы для разрушения Фото: president.gov.ua

Он напомнил о других действиях России на Донбассе.

"Принудительная паспортизация на оккупированных территориях, укрепление рублевой зоны и фактическое подключение оккупационных структур к административной системе России – все это не просто не предусмотрено "Минском", а противоречит ему", – подчеркнул советник главы Офиса президента.

При этом, напомнил Подоляк, все участники переговоров по вопросу о прекращении войны на Донбассе признают Минские документы как базовый путь для достижения мира. "Неоднократно соответствующие заявления звучали и из России как официальная позиция этого государства", – отметил он.

По его мнению, показателен сам факт того, что в российском парламенте появились два проекта неких решений по вопросу о так называемых "ДНР" и "ЛНР". "Один проект решения способен мгновенно разрушить минский процесс, другой проект решения можно оценить как подготовку почвы для разрушения", – считает Подоляк.

"Возможно, это свидетельствует о разбалансировке внутренних политических процессов в России. Возможно, причина еще в чем-то. Но фактическое отношение российской стороны к Минским документам, которое проявляется в таких проектах, позволяет делать соответствующие выводы", – добавил он.