Признание российской Госдумой "ЛДНР" означает отказ РФ от Минских соглашений – Подоляк

Он напомнил о других действиях России на Донбассе.
"Принудительная паспортизация на оккупированных территориях, укрепление рублевой зоны и фактическое подключение оккупационных структур к административной системе России – все это не просто не предусмотрено "Минском", а противоречит ему", – подчеркнул советник главы Офиса президента.
При этом, напомнил Подоляк, все участники переговоров по вопросу о прекращении войны на Донбассе признают Минские документы как базовый путь для достижения мира. "Неоднократно соответствующие заявления звучали и из России как официальная позиция этого государства", – отметил он.
По его мнению, показателен сам факт того, что в российском парламенте появились два проекта неких решений по вопросу о так называемых "ДНР" и "ЛНР". "Один проект решения способен мгновенно разрушить минский процесс, другой проект решения можно оценить как подготовку почвы для разрушения", – считает Подоляк.
"Возможно, это свидетельствует о разбалансировке внутренних политических процессов в России. Возможно, причина еще в чем-то. Но фактическое отношение российской стороны к Минским документам, которое проявляется в таких проектах, позволяет делать соответствующие выводы", – добавил он.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Первый проект постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о признании террористических группировок "ЛНР" и "ДНР" опубликован на сайте Госдумы 19 января. Авторы документа – 11 представителей КПРФ – назвали "обоснованным и морально оправданным" признание "ДНР" и "ЛНР". По их мнению, признание боевиков "создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты" жителей ОРДЛО.
Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал поспешным предложение КПРФ. По его словам, "сегодня важно добиться более весомого решения" в требованиях РФ к США и НАТО по "гарантиям безопасности".
Совет Госдумы собирается обсудить предложение КПРФ в феврале, заявлял первый замглавы думской фракции КПРФ Николай Коломейцев.
Второй проект постановления был опубликован 14 февраля, его предложили несколько депутатов от фракции "Единая Россия". Он предусматривает консультации МИД, после которых – аналогичное обращение к Путину.
Оба проекта рассмотрят на пленарном заседании 15 февраля, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.