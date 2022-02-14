В Госдуму РФ внесли проект постановления об обращении к Путину о признании "ДНР" и "ЛНР"

Согласно опубликованной информации, инициаторами постановления о необходимости признания Россией террористических организаций на Донбассе выступили депутаты от "Единой России" Артем Туров и Виктор Водолацкий.

Они предлагают провести по данному вопросу консультации с министерством иностранных дел РФ.

"Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации обращается к вам, уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой рассмотреть вопрос о признании Российской Федерацией "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств, а также вопрос о скорейшем проведении переговоров с руководством "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" в целях создания правовой основы межгосударственных отношений, обеспечивающей регулирование всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи, включая вопросы безопасности", – говорится в проекте постановления "единороссов".

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Проект постановления об обращении к Путину о признании террористических группировок "ЛНР" и "ДНР" опубликован на сайте Госдумы 19 января. Авторы документа – 11 представителей КПРФ – назвали "обоснованным и морально оправданным" признание "ДНР" и "ЛНР". По их мнению, признание боевиков "создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты" жителей ОРДЛО.

Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал поспешным предложение КПРФ. По его словам, "сегодня важно добиться более весомого решения" в требованиях РФ к США и НАТО по "гарантиям безопасности".

В Кремле отказались комментировать инициативу КПРФ до того, как проект документа официально рассмотрит Госдума.

Совет Госдумы собирается обсудить предложение КПРФ в феврале, заявлял первый замглавы думской фракции КПРФ Николай Коломейцев.