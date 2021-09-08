В Кремле заявили, что Путин не обсуждает с Лукашенко тему "признания" аннексированного РФ Крыма

Путин (слева) никогда не ставил перед Лукашенко (справа) вопрос о "признании" Крыма, отметил Песков Фото: EPA

Журналисты спросили Пескова, будет ли глава Кремля Владимир Путин на переговорах с Александром Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, ставить вопрос о "признании" Крыма.

Песков ответил отрицательно. По его словам, "так вопрос не ставится" и "Путин никогда так вопрос не ставил".

Спикер Кремля отметил, что "это суверенное дело любого государства, желает оно разобраться в сути произошедшего тогда или не желает".

Лукашенко в ходе большой пресс-конференции 9 августа рассказал, когда признает Крым "российским".

"Когда Лукашенко Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет", – сказал Лукашенко.

Также он отметил, что готов сделать это, даже "переступив Будапештскую декларацию".