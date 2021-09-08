В Кремле заявили, что Путин не обсуждает с Лукашенко тему "признания" аннексированного РФ Крыма

Журналисты спросили Пескова, будет ли глава Кремля Владимир Путин на переговорах с Александром Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, ставить вопрос о "признании" Крыма.
Песков ответил отрицательно. По его словам, "так вопрос не ставится" и "Путин никогда так вопрос не ставил".
Спикер Кремля отметил, что "это суверенное дело любого государства, желает оно разобраться в сути произошедшего тогда или не желает".
Лукашенко в ходе большой пресс-конференции 9 августа рассказал, когда признает Крым "российским".
"Когда Лукашенко Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет", – сказал Лукашенко.
Также он отметил, что готов сделать это, даже "переступив Будапештскую декларацию".
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
Юридически Беларусь не признавала Крым территорией России. В сентябре 2018 года глава МИД Беларуси Владимир Макей в интервью TUT.BY заявлял, что Минск придерживается нейтральной позиции по вопросу принадлежности Крыма.
9 сентября Лукашенко встретится с Путиным в Москве. Ожидается, что они подпишут пакет дорожных карт по интеграции России и Беларуси.