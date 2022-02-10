Если Госдума признает "ЛДНР", Путину останется меньше года – Караулов

Караулов в последнем интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону говорил, что период пребывания 69-летнего Путина у власти заканчивается, а "история и Господь" дают ему "год-полтора".

В эфире ток-шоу Караулов рассказал Гордону, что глава КПРФ Геннадий Зюганов анонсировал рассмотрение вопроса о признании Госдумой "ЛДНР". Российский журналист обратил внимание, что Зюганов употребил слово "рассмотрит".

"Если "рассмотрит", значит речь идет о признании. [...] Я думаю, что после этого Путину останется гораздо меньше, чем год. Потому что Путин сам кинул себя под этот паровоз, этот паровоз остановить уже невозможно. [...] Сегодня нет человека, который может прийти к Путину и сказать: Владимирович, если дума рассматривает вопрос о признании Донецка и Луганска, то следующий, естественно, Совет Федерации, он признает то, что признала дума. Если дума все это признает, Путин не может плюнуть Донецку и Луганску, он признает их независимость. А потом, через день ОДКБ уже за Донецком и Луганском, если кто-то стреляет по Донецку и Луганску, мы вводим войска. Кто-то обязательно найдется на планете, кто в эту сторону один раз выпустит снаряд. Мы вводим войска, уже согласно новой бумаге, это третья мировая война, которая сметает всех всех, прежде всего – Путина, как карибский кризис смел Хрущева. Я не очень понимаю, что происходит в Кремле. Но то, что Зюганов говорит впроброс, что уже в понедельник-вторник Госдума будет рассматривать этот вопрос – это начало чего-то очень серьезного.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube