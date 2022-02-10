Если Госдума признает "ЛДНР", Путину останется меньше года – Караулов

Караулов в последнем интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону говорил, что период пребывания 69-летнего Путина у власти заканчивается, а "история и Господь" дают ему "год-полтора".
В эфире ток-шоу Караулов рассказал Гордону, что глава КПРФ Геннадий Зюганов анонсировал рассмотрение вопроса о признании Госдумой "ЛДНР". Российский журналист обратил внимание, что Зюганов употребил слово "рассмотрит".
"Если "рассмотрит", значит речь идет о признании. [...] Я думаю, что после этого Путину останется гораздо меньше, чем год. Потому что Путин сам кинул себя под этот паровоз, этот паровоз остановить уже невозможно. [...] Сегодня нет человека, который может прийти к Путину и сказать: Владимирович, если дума рассматривает вопрос о признании Донецка и Луганска, то следующий, естественно, Совет Федерации, он признает то, что признала дума. Если дума все это признает, Путин не может плюнуть Донецку и Луганску, он признает их независимость. А потом, через день ОДКБ уже за Донецком и Луганском, если кто-то стреляет по Донецку и Луганску, мы вводим войска. Кто-то обязательно найдется на планете, кто в эту сторону один раз выпустит снаряд. Мы вводим войска, уже согласно новой бумаге, это третья мировая война, которая сметает всех всех, прежде всего – Путина, как карибский кризис смел Хрущева. Я не очень понимаю, что происходит в Кремле. Но то, что Зюганов говорит впроброс, что уже в понедельник-вторник Госдума будет рассматривать этот вопрос – это начало чего-то очень серьезного.
Первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак 26 января заявил о необходимости предоставить боевикам на Донбассе российское оружие. Он утверждает, что Украину "накачивают западным летальным оружием", а "Единая Россия" якобы с тревогой относится к этому. В тот же день парламентская фракция "Единая Россия" обратилась к Путину с просьбой предоставить незаконным вооруженным формированиям РФ на Донбассе оружие.
Перед этим, на фоне заявлений о, вероятно, готовящемся вторжении России в Украину, представители Коммунистической партии РФ предложили признать террористические организации "республиками". Проект постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о признании террористических группировок "ЛНР" и "ДНР" опубликован на сайте Госдумы 19 января.
Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал поспешным предложение КПРФ о признании боевиков "ЛДНР", однако Госдума планирует рассмотреть этот проект постановления.
Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук назвал признание РФ боевиков "ЛДНР" "путем в пропасть", министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба – частью "большой игры по расшатыванию ситуации".